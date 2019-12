‘Libya için tezkere ihtiyacı doğabilir’

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye’de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantıya ilişkin düzenlediği basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu:



YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ: İdlib’deki durum kritik şekilde devam ediyor. Son haftalarda rejim ihlallerinin arttığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımız, Putin ile yaptığı görüşmede de ateşkes yapılması gerektiğini ifade etti. Heyetimiz Moskova’da. Rus tarafı heyetimize 24 saat içinde rejim saldırılarının durdurulması çabasında olacaklarını ifade ettiler. Süreci yakından takip ediyoruz.



NOT EDİYORUZ: Zaman zaman ABD, zaman zaman da Rusya’nın YPG-PYD ile ilişkiye girdiklerini gözlemliyoruz. Bu terör örgütü ile girilen her angajman teröre verilen destektir. Faaliyetler devam ederse karşısına duracağız. Bazı Körfez ülkelerinin de Ferhat Abdi Şahin adlı terörist ile görüşmeler yaptığını ve Türkiye’ye karşı kullanma arayışında olduklarını görüyoruz. Not ediyoruz, karşılıksız kalkmayacak.



MİSAK-I MİLLİ ÖTESİNDE: Libya’daki iç savaş hepimizi derinden üzmektedir. Hafter güçlerinin saldırıları devam ediyor. Siyasi çözüm mümkün olacağını ifade ediyorlar. BM çatısı altında Berlin süreci devam ediyor. BM çatısı altında Ocak ayında yapılacak liderler düzeyindeki zirveye Cumhurbaşkanımızın da katılması öngörülüyor. Hazırlıklar devam ederken Hafter’e destek vermek demek bu süreci sabote etmek demektir. Yaptığımız anlaşmalardan tepki duyanlar var, anlamakta zorlanıyoruz. Türkiye’nin güvenliği Misak-ı Milli sınırları ötesinde başlar.



İHTİYAÇ DOĞABİLİR: (Libya tezkeresi) Meclis’in bir yetkilendirme yapması gerekiyor. Tezkere ihtiyacı doğabilir. İhtiyaçlara göre yapılan anlaşma çerçevesinde şekillenecektir. Biz Libya halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Başka alanlarda da olabilir, siyasi destek olabilir, askeri eğitim desteği olur. Gerekli adımları atma konusunda Meclis ile yakın çalışacağız.

TRUMP’IN DEĞERLENDİRMELERİ OLUMLU: (ABD yaptırımları) Trump yönetiminin değerlendirmelerini olumlu buluyoruz. Türkiye’yi önemseyen bir devlet başkanı. Türkiye’yi ABD’nin kaybetmemesi gerektiğini bilen bir lider. Bazen kongre baskısı, bazen devlet ve istihbarat baskıları, şu anda ABD’de Türkiye karşıtı bir hava oluşmasına neden olmuş durumda. Ocak ayında yeni yaptırımdan bahsediliyor. Kongre’ye çağrı yapmak isterim; yaptırım dili ile Türkiye’ye karşı tutum içinde olmalarının kimseye yararı olmaz.



DEVLET PROJESİ: (Kanal İstanbul) Yeni bir proje değil, boğaz trafiğini rahatlatacak bir proje. İBB, kendi yetkisinde gibi bir tezle ortaya çıktı bu bir devlet projesidir. Belediye projesi, muhalefet ve siyasi parti projesi değildir. İşlemler yapılmaya devam edecek. Bunun yapılması İstanbul’un gelecekte gelişmesi açısından katkı sağlayacaktır. Orada 2. bir şehir kurmak suretiyle nüfus yoğunlaşmasını şehrin diğer tarafına taşınacak bir proje. Yaptırırım ya da yaptırmazsın noktasına getirilmesi garip. İlgili kurumlar çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’da yapıldığı için büyükşehir belediyesi paydaş ve parçası olacaktır.



MÜLGA ETMEYİZ: (Montrö tartışması) Montrö’yü tartışmaya açmayız. Kanal İstanbul bu anlaşma kapsamında yapılacaktır. Mülga edecek, ortadan kaldıracak bir proje değildir.



KAMU YARARINA: (İçişleri Bakanlığı’nın Ankara’da imar tartışmalarıyla ilgili müfettiş görevlendirmesi) Gerçeklerin ortaya çıkması kamu yararınadır. Rüşvet, irtikap gibi iddialarla ilgili her zaman İçişleri Bakanlığı ve savcılık harekete geçer, geçmelidir de. AK Partili belediyeleri ile ilgili de soruşturmalar yapılmıştır. Kimse kanun üstünde değildir.



‘Değerli Konut’için 1 yıl erteleme



Kalın, 5 milyon TL’nin üzerinde olan konutlardan alınacak değerli konut vergisinin 1 yıllığına ertelenebileceğini söyledi. Kalın, “Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesi oldu. Konuyla ilgili çalışma yapılması için talimatı verdi. Değerli konut vergisi için 1 yıllık erteleme söz konusu olabilir. Yapılacak çalışma Cumhurbaşkanımıza arz edilecek ve son hali için karar verilecek” dedi. Kalın, asgari ücret konusunda ise “Gündeme gelmedi ama Çalışma Bakanımız bir çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanımızın jest açıklaması, rakamlarla ilgili değil, yukarı aşağı gibi değil, orta yolu bulmak şeklinde anlamak gerekiyor.Herkesin kabul edeceği bir rakam” ifadelerini kullandı.



Johnson ile telefonda görüştü



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.