Libya’ya askeri hibe Meclis’te

Türkiye ile Libya arasında imzalanan güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması TBMM’ye sunuldu. Anlaşmaya göre iki ülke arasında askeri eğitim anlaşmaları, istihbarat değişimi, lojistik iş birliği, hibe ve lojistik sistemler alanlarında adım atılabilecek. Türkiye ile Libya’nın 27 Kasım’da imzaladığı “Deniz Yetki” ile “Askeri işbirliği” mutabakatlarından ilki geçtiğimiz günlerde TBMM’de kabul edilirken diğer mutabakat metni de TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzasıyla Meclis’e sunuldu. Mutabakat metni Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmesinin ardından TBMM Genel Kurulu’na gelecek.

Mutabakat muhtırası ile iki ülke arasında güvenlik, askeri eğitim, savunma sanayi, terörizmle mücadele, askeri planlama, tecrübe aktarımı ve talep olması halinde güvenlik ve savunma işbirliği ofisi kurulması alanlarında anlaşmalar yapıldı. Anlaşmaya göre taraflar kendileri açısından gizli bilgilerin korunması için özel önlemler de alacak. Anlaşmaya göre iki ülke karşııklı askeri hibelerde bulunabilecek ve askeri teçhizat kullanımına destek verecek. Mutabakat metninde işbirliği alanları özetle şöyle sıralandı:



Güvenlik ve askeri eğitim



Ortak tatbikatlara katılım

Terörizm ve yasa dışı göç ile mücadele



İstihbarat değişimi ve operasyonel işbirliği



Lojistik iş birliği, hibe ve lojistik sistemler



Askeri tıp hizmetleri



Barışı koruma, insani yardım ve deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları



Haritacılık



Talep halinde müşterek “Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi” kurulması



Tarafın davetiyle tarafların sınırları içerisinde silahlı kuvvetler bünyesinde bulunan Kara-Deniz-Hava Kuvvetleri’nin faaliyet alanlarına yönelik müşterek olarak askeri planlama, tecrübe aktarımı, silah sistemi ve teçhizatının kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi



Askeri hukuk konusunda bilgi değişimi