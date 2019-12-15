MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Libya’ya askeri hibe Meclis’te
ABONE OL
15.12.2019 - 07:50 | | Kıvanç El

Libya’ya askeri hibe Meclis’te

Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve Meclis’e sunulan anlaşmaya göre iki ülke arasında askeri eğitim, istihbarat değişimi, lojistik iş birliği, hibe ve lojistik sistemler alanlarında adım atılabilecek

Libya’ya askeri hibe Meclis’te

Türkiye ile Libya arasında imzalanan güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması TBMM’ye sunuldu. Anlaşmaya göre iki ülke arasında askeri eğitim anlaşmaları, istihbarat değişimi, lojistik iş birliği, hibe ve lojistik sistemler alanlarında adım atılabilecek. Türkiye ile Libya’nın 27 Kasım’da imzaladığı “Deniz Yetki” ile “Askeri işbirliği” mutabakatlarından ilki geçtiğimiz günlerde TBMM’de kabul edilirken diğer mutabakat metni de TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzasıyla Meclis’e sunuldu. Mutabakat metni Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmesinin ardından TBMM Genel Kurulu’na gelecek.
Mutabakat muhtırası ile iki ülke arasında güvenlik, askeri eğitim, savunma sanayi, terörizmle mücadele, askeri planlama, tecrübe aktarımı ve talep olması halinde güvenlik ve savunma işbirliği ofisi kurulması alanlarında anlaşmalar yapıldı. Anlaşmaya göre taraflar kendileri açısından gizli bilgilerin korunması için özel önlemler de alacak. Anlaşmaya göre iki ülke karşııklı askeri hibelerde bulunabilecek ve askeri teçhizat kullanımına destek verecek. Mutabakat metninde işbirliği alanları özetle şöyle sıralandı:

Güvenlik ve askeri eğitim

Ortak tatbikatlara katılım

Terörizm ve yasa dışı göç ile mücadele

İstihbarat değişimi ve operasyonel işbirliği

Lojistik iş birliği, hibe ve lojistik sistemler

Askeri tıp hizmetleri

Barışı koruma, insani yardım ve deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları

Haritacılık

Talep halinde müşterek “Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi” kurulması

Tarafın davetiyle tarafların sınırları içerisinde silahlı kuvvetler bünyesinde bulunan Kara-Deniz-Hava Kuvvetleri’nin faaliyet alanlarına yönelik müşterek olarak askeri planlama, tecrübe aktarımı, silah sistemi ve teçhizatının kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi

Askeri hukuk konusunda bilgi değişimi

Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Asdep sözlü sınav ne zaman? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarih verdi mi?

Asdep sözlü sınav ne zaman? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarih verdi mi?

2020'de sigorta sistemleri birleşiyor!

2020'de sigorta sistemleri birleşiyor!

KKTC'de hortum paniğe neden oldu

KKTC'de hortum paniğe neden oldu

İşte en çok hile yapılan gıdalar...

İşte en çok hile yapılan gıdalar...

Sıradaki Haber