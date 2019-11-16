‘Lider diplomasisi’yle ciddi bir yol alındı

Ziyarette yapılan görüşmeler ve Türkiye’nin elde ettiği kazanımların anlatıldığı raporda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin “önemli ve tarihi olduğu kadar”; “her şeyden önce başarılı bir görüşme olarak değerlendirmek gerektiği” ifade edildi. Türkiye ile ABD arasında stratejik kararlar alındığı kaydedilen raporda, “Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretinin esas gündemini, amaçlarını ve konu başlıklarını politik çıkar için istismar eden birçok odak söz konusuyken, ‘lider diplomasisi’ ile ciddi bir merhale kat edildiği hep birlikte görmüş olduk. Diplomasi ve diyalog kanallarım her şart altında sürdürmeye çalışan Türkiye’nin terörle mücadelesinin sadece Türkiye’yi değil, tüm dünyayı ilgilendirdiğini ABD’li muhataplarımıza tekrar hatırlatmış olduk” denildi.

Ayrıntılı bilgilendirme

Raporda, “Ziyaretimizde temel önceliğimiz, terörle mücadele konusunun hem DEAŞ hem de PKK bağlamında bir kez daha netleştirilmesiydi. Ayrım yapmaksızın tüm terör örgütlerine karşı kararlılıkla yürüttüğümüz mücadelenin, Türkiye’nin ulusal güvenliğinin yanı sıra bölgesel barış ve küresel istikrar için neden gerekli olduğunu somut veriler üzerinden anlattık” ifadelerine yer verildi. Erdoğan’ın senatörlerle bir araya geldiği toplantıya da değinilerek, “Tarihi hadiselerin siyasileştirilmesinin büyük bir hata olduğunu anlatılmıştır. Akabinde toplantıya katılan ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından ‘soykırım’ olarak tanınmasını öngören bir karar tasarısının oylanmasına karşı görüş bildirmiş ve oylamayı bloke etmiştir” denildi. S-400 ve F-35 gibi konu başlıklarında yaşanan sorunlar için her iki ülkenin güvenlik ve savunma yetkililerinin çalışacağı da belirtildi.

Raporun değerlendirme bölümünde şu ifadeler yer aldı: “Özellikle ‘Barış Pınarı Harekâtı’ ve sonrasında ABD ile yapılan mutabakat neticesinde ABD yönetiminin Türkiye’nin hassasiyetlerini daha iyi anladığı ve buna yönelik girişimlerinin somut olarak gerçekleştiği bir sürece girilmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti ile birlikte bu süreç, bir adım daha ilerlemiş ve Türkiye’nin özellikle Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler ile ilgili kaygıları ve haklılığı ABD’li en üst düzeyde muhataplara ilk elden iletilmiştir.”

‘Birlikte hareket’

Raporda, “YPG ile PKK ilişkisi hakkında ortaya konulan belgeler ve Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu neticesinde Türkiye başarılı bir şekilde dönmüştür. Türkiye, ayrım yapmadan terör örgütlerinin tamamıyla mücadele etmektedir. Terör sempatizanları Türkiye’ye karşı kara bir propaganda yürütmeye devam etmektedirler. Bunun sebebinin, PKK’nın sınırlarımızda bir devletçik kurma hayallerini yıkmamızdan kaynaklandığım çok iyi biliyoruz. Bununla birlikte Suriye krizini çözme konusunda ABD ile hareket etme kararlılığımız sürmektedir” ifadeleri kullanıldı.