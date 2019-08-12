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12.08.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

Liderlere bayram kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolasıyla, Katar, Özbekistan, İran, Azerbaycan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Kuveyt’in liderleriyle telefonda görüşerek bayramlarını kutladı.

Liderlere bayram kutlaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ve liderler görüşmede karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.

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