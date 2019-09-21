Liderlerin zirvesi 40 dakika sürdü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Türkiye’nin geleceği için lider ziyaretleri” kapsamında dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Heyetler arası görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Ancak liderlerin görüşmenin 40 dakikalık bölümünde baş başa oldukları öğrenildi.

İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu açıklamasında “Hem Türkiye’yi hem dünyayı, hem bölgemizi konuştuk. Genel Başkan’ın düşünceleri bizim için çok değerli ve önemliydi” dedi.

Karamollaoğlu da “Ümit ediyoruz ki ülkemiz de bölgemiz de normalleşme havasına girer. Şu konuda bir ittifakımız var; farklı fikirler barış içinde gündeme getirilme imkanı olursa ülkede huzur olur. İnşallah ülkemizin geleceği için hayırlar görürüz önümüzdeki günlerde” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı’nın yargı ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi konusundaki soruya, “Parlamento’ya gelecek olan değişiklikleri görmeden yorum yapmanın sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Adalet Bakanlığı bir hazırlık yapıyor zaten. Gelir Parlamento’ya o çerçevede kendi görüşümüzü ifade ederiz” yanıtını verdi.

‘Açıklama yapmalı’

Kılıçdaroğlu, “FETÖ borsası” tartışmalarıyla ilgili soru üzerine de şunları söyledi:

“Bir FETÖ borsası olduğunu biz dile getirmedik. AK Parti içinden farklı arkadaşlar, Türkiye’de bir FETÖ borsasının kurulduğunu, parası olanların dışarıya çıktığını, parası olmayan garibanların da içeride kaldığını defalarca ifade etti. Bizim düşüncemiz şu; adalet herkes için eşit davranmayı zorunlu kılıyor. Elbette ki tekrar dava açılmasını öngören Adalet Bakanlığı’nın daha doyurucu bir açıklama yapması lazım.”

Karamollaoğlu ise şunları söyledi: “Bazı konular gündeme getiriliyor, açılıyor. Beni en çok şaşırtan konulardan bir tanesi, CHP’nin İstanbul İl Başkanı ile ilgili... Aradan 7 yıl geçtikten sonra bu konuyu yeniden açıp, dava açmak gündemi değiştirmeye mütevellit bir çalışma gibi gözüküyor. Üzerinde fazla yorum yapmayı doğru bulmuyorum.”