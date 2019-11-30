Macron’a ortak tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, “Türkiye aleyhtarı tavrı billurlaştı, artık dikiş tutmuyor. NATO’nun beyin ölümü gerçekleştiyse ayrılsın, biz yokuz desin. Yüreği varsa rest çeksin” ifadesini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, “Dünyanın da NATO’nun da kabul ettiği bir terör örgütüyle iltisaklı olan bir örgütle mücadelede NATO’nun geride duruyor olması ittifak ruhu kapsamında anlaşılır bir husus değildir” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “İttifak içerisindeki görevlerini yerine getirmeye devam eden güvenilir bir üye olarak NATO’nun etkinliğini ve geçerliliğini iyileştirmenin yollarını aramaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar: Türkiye, milli güvenliği için adımlar attığı bir dönemde hem NATO’dan kurumsal anlamda, hem de müttefiklerinden destek görmek istiyor. Eğer NATO’nun halen önemli olduğunu söylem anlamında ifade ediyorlarsa, bunu eyleme de dökmeleri gerekiyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Türkiye için tehdit oluşturan bir terör örgütü NATO için de tehdittir. Baltık planı konusunda olumlu adım bekleyenler, Türkiye için de benzer adım atmalıdır.