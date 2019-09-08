"Mağduriyetlere izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’de partisinin teşkilat yemeğinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:



SES SEDA YOK: İstanbul başta olmak üzere çeşitli belediyelerden işten çıkartılanların feryatlarını duyuyoruz. AK Parti’li belediyelerde bu tür işten çıkarma olsa, gök kubbeyi bizim üzerimize yıkacaklara bakıyoruz en küçük bir ses seda yok.



DESTEK VERECEĞİZ: Diyarbakır’da analar evlatlarını bölücü örgütten kurtarmak için destansı mücadele veriyor. Kadın, çocuk, insan hakları diyerek her fırsatta ortalığı ayağa kaldıranlardan ses duydunuz mu? Yok. Galatasaray anneleri vardı ya, cumartesi anneleri. Kıyamet kopuyor muydu? Koptu. Oraya gelip giden sanatçılar Diyarbakır’da annelerin yanına uğradılar mı, yok. Tüm gücümüzle ekmeklerinin peşindeki işçilerin de, evlatlarına kavuşmaktan başka gayeleri olmayan anaların da yanlarında olacağız. Şov yapmaktan başka bir işe yaramadığını gördüğümüz muhalefet belediyelerinin imkanlarını biz kapatacak, kimsenin mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceğiz. Seçim kazanamamak bizim sorumluluğumuzdur. Bunun sonuçlarının milletimize fatura edilmesine göz yumamayız. Ekmeklerinden edilenlerin mücadelelerine insani, hukuki her türlü desteği biz vereceğiz.



DEMİŞTİ DİYECEKSİNİZ: Enflasyon düşüyor mu, faizler iniyor mu, daha da inecek. Perşembe günü Para Politikası Kurulu toplanıyor inanıyorum ki daha da düşecek. Cumhurbaşkanı demişti diyeceksiniz. Faiz düştükçe enflasyonda düşecek bunu göreceksiniz. Kur istikrarı sağlandı, ikinci çeyrekte büyüdük, istihdam artıyor, ihracat rekor kırıyor. Ekonomimizin en büyük zaafı olarak gösterilen cari açık tarihte olmayan seviyeye geldi. Piyasalarda gözle görülür kıpırdanma var. Dengelenme süreci başarıyla sürüyor.



BUNLAR KİMİNLE SAVAŞACAK?: Suriye’de ülkemize kurulan tuzağı bozduk. Şimdi gündemimizde Fırat’ın Doğusu var. Onu da birkaç haftaya kadar öyle veya böyle mutlaka çözüm yoluna koyacağız. 22’sinden sonra Amerika’dayız. Büyük ihtimalle Trump’la da ayrıca görüşme olacak. Böylece Fırat’ın Doğusu’nda ne gibi adımlar atacağız bunu konuşacağız. Uygulama ile söylenenler tutmuyoR. Suriye kuzeyinde YPG’ye eğitim veriliyorsa kabul edemeyiz. Kiminle savaşacak bunlar, savaşacakları tek ülke Türkiye. Sessiz kalabilir miyiz, eyvallah der miyiz?



KAPILARI AÇARIZ: İdlib’de göç tehdidi olacak şekilde sorunlar var. Avrupa ve tüm dünyaya İdlib’ten kaynaklanacak sıkıntıları asla tek başımıza yüklenmeyeceğimizi açıkça ilan ettik. Ya bu yükü paylaşacaksınız, paylaşmazsanız kapıları açarız. Biraz da onlar düşünsün. Gelin güvenli bölge yapalım dedik. Trump, Putin, Merkel hepsine söyledim. ‘Ya çok güzel bir teklif’ diyorlar. E güzelse gelin yapalım. Bu adımı atmaya mecburuz.





‘Kültür-sanat ve eğitimde hedefin gerisinde kaldık’











Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir’de geçen yıl temelini attığı Odunpazarı Modern Müze’nin açılışını yaptı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:



ESKİŞEHİR İDEAL ŞEHİR: Bu müzenin Eskişehir’den dalga dalga dünyaya yayılan bir sanat ışığı olacağına inanıyorum. Eskişehir, eğitim, kültür, sanattaki canlılığı ile en ideal şehirdir.



BÜYÜK DÖNÜŞÜM: Türkiye 17 yılda her alanda tarihin en büyük dönüşümlerine, en büyük reformlarına yatırımlarına, eserlerine, en büyük hizmetlerine kavuşmuştur. Bununla birlikte iki konuda hedeflerin gerisinde kaldık. İnsan yetiştirme olan eğitim ve insanı zenginleştirme olan kültür ve sanattır. Sorun kültür ve sanata bakışımızda, bu alana verdiğimiz önemde değildir. Kültürü; toprak, bayrak, askeri ve ekonomik güç gibi özgürlüğümüzün sembollerinden biri olarak görüyoruz. Dünyadaki güçlü ülkelerin para ve orduları kadar hatta onlardan da önce kültür ve sanat alanındaki hakimiyetleri ile bu sıfatı elde ettiklerini biliyoruz.



KİMLİK KAYBI: Hangi kıtaya giderseniz gidin. İnsanların ne giyeceklerinden, hangi müziği dinleyeceklerine kullandıkları teknolojik aletlerden evlerinin mimarisi ve dizaynına kadar hayatlarının her anı bu dev kültür endüstrisi tarafından biçimlendirilmektedir. Kendi tarihe, kültürüne, sanatına, değerlerine sahip çıkamayan yeni nesillerin eğitimini bu bilinçle veremeyen bir ülkenin ve toplumun bir süre sonra kimliğini kaybetmesi kaçınılmazdır.



29 EKİM’DE AÇILACAK: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde ülkemizin en büyük kütüphanesini inşa ettik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, şu anda kitap yerleştirme işlemleri süren kütüphaneyi resmen hizmete açmayı planlıyoruz. İstanbul’da da şehrin en büyük tarihi eseri olan Rami Kışlası’nı kütüphaneye çeviriyoruz.



EKİM’DE JAPONYA’DAYIM: Mayıs’ta Japonya’da idim. Ekimin 21-22’sinde tekrar Japonya’daki imparatorun devir teslimi ile alakalı resmi törenine inşallah katılacağız.