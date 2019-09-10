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10.09.2019 - 12:31| AA

Mahkeme, İmamoğlu'na "dur" dedi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin çalışma gün sayısını 5'ten 2'ye düşürüp AK Parti İBB Meclis grubunun, eylülde yapılacak meclis toplantılarının 5 gün boyunca yapılmasına ilişkin teklifini oylatmadığı belirtilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tasarrufuyla ilgili mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Mahkeme, İmamoğlu'na "dur" dedi!

İstanbul 10. İdare Mahkemesinde açılan davada, dosyadaki bilgilere göre, İBB Meclisi'nin 7 Temmuz 2019 tarihli toplantısında Başkan İmamoğlu, meclisin çalışma gün sayısını 5'ten 2'ye düşürdü.

Bunun üzerine meclis toplantılarının kaç gün yapılması gerektiği  üzerine tartışma başladı. AK Parti, İBB Meclisi'nin kurulduğu günden beri  haftanın 5 günü toplandığını, 2 günlük sürenin çok yoğun gündemin görüşülmesine  yetmeyeceğini savundu.

Başkan İmamoğlu ise meclis toplantıları için 2 günün yeterli  olabileceğini öne sürdü. AK Parti grubu, eylülde yapılacak meclis toplantılarının  5 gün boyunca yapılmasına ilişkin öneride bulundu. Ancak İmamoğlu, bu yöndeki  teklifini oylamaya sunmadan reddetti.

AK Parti İBB Meclis Üyeleri Ömer Çetinkaya ve Faruk Gökkuş,  İmamoğlu'nun tasarrufunu yargıya taşıdı. İstanbul 10. İdare Mahkemesinde açılan  "yürütmeyi durdurma" davasında İmamoğlu'nun uygulamasıyla ilgili mahkeme kararını  açıkladı.

"İŞLEMİN HUKUKA AYKIRILIĞI AÇIK"

İmamoğlu'nun uygulamasının telafisi imkansız zararlar doğuracağı  belirtilen kararda, "Dava konusu işlem eylül ayında yapılacak meclis toplantısına  ilişkin olması ve toplantıdan önceki aşamaya ilişkin olması sebebiyle telafisi  imkansız zararların doğacağı aşikardır. Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı  açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar  doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca teminat almaksızın  yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi." denildi.

İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 9 Ağustos 2019 tarihinde verdiği bu  karara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itiraz etti. İBB avukatı Şuğle Kınık'ın  yaptığı itirazı da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi görüştü.

1.İdare Dava Dairesi, 5 Eylül 2019 tarihinde oy birliğiyle itirazı reddetti. Dairenin ret kararında, "2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununu 27. maddesi uyarında dava dosyasındaki bilgi ve belgeler incelenerek işin gereği  görüşüldü. Dayandığı hukuki ve kanuni nedenler karşısında, itiraz istemine konu  edilen mahkeme kararı, dairemizce de uygun görülmüş olup, itiraz istemine ilişkin  dilekçede ileri sürülen iddialar sözü edilen yürütmenin durdurulması isteminin  kabulü yolundaki kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından  itirazın reddine oy birliğiyle karar verildi." hükmüne yer verildi.

"MECLİSİN NE ZAMAN VE NE KADAR ÇALIŞACAĞINA MECLİS KARAR VERİR"

AK Partili meclis üyesi Ömer Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, hem idare mahkemesinin hem de istinaf mahkemesinin kendilerini haklı  gördüğünü belirtti.

Belediye meclisinin iradesinin bir başkasına bırakılamayacağını dile  getiren Çekinkaya, şunları kaydetti:

"İBB Başkan Ekrem İmamoğlu, 'meclisi istediğim zaman açar, istediğim  zaman kapatırım' anlayışında. Böyle bir şey kanunda yok. Belediye meclisi,  encümen ve başkanlık gibi ayrı organdan oluşuyor. Meclis, karar organıdır. Tüm  şartlarını başkana bıraktığımızda bu olmaz. Meclisin ne zaman ve ne kadar  çalışacağına yine meclis karar verir.  İmamoğlu, yetkisi olmadığı halde ağustosta  verdiğimiz önergemizi oylatmayarak reddetmişti. Bu işlemi hukuka aykırıydı. Bunun  üzerine mahkemeye başvurduk. Mahkeme bizi haklı, onu da haksız buldu ve işlemini  iptal etti."

 

 

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