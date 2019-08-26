26.08.2019 - 08:38| ANKARA Milliyet
Malazgirt’İN yıl dönümü kutlanıyor
Anadolu’nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıl dönümü kapsamındaki “Ahlat ve Malazgirt Anadolu’nun Fethi 1071 Anma” törenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla, bu yıl büyük bir buluşmaya sahne olacak.
Muş’un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, etkinlikler için hazır hale getirildi. Binlerce kişinin katılması beklenen etkinliklerin düzenleneceği alanda, Okçular Vakfı tarafından da Etnospor branşları için bölümler oluşturuldu. Erdoğan ve Bahçeli’nin katılacağı kutlamalar çerçevesinde bugün ilk olarak Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret edecek. Erdoğan burada, geçtiğimiz yıl yapılması için talimat verdiği ‘Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ inşaat çalışmalarını da inceleyecek. Erdoğan, daha sonra Malazgirt’e geçerek Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü törenlerine katılacak.
Edirne'de feci kazaEdirne’de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.