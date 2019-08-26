Malazgirt’İN yıl dönümü kutlanıyor

Muş’un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, etkinlikler için hazır hale getirildi. Binlerce kişinin katılması beklenen etkinliklerin düzenleneceği alanda, Okçular Vakfı tarafından da Etnospor branşları için bölümler oluşturuldu. Erdoğan ve Bahçeli’nin katılacağı kutlamalar çerçevesinde bugün ilk olarak Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret edecek. Erdoğan burada, geçtiğimiz yıl yapılması için talimat verdiği ‘Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ inşaat çalışmalarını da inceleyecek. Erdoğan, daha sonra Malazgirt’e geçerek Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü törenlerine katılacak.