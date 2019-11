‘Masumların gözyaşlarını silmek, en paha biçilmez eylemdir’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, dün Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda düzenlenen “TRT World Citizen İnsani Yardım Ödül Töreni” programına katıldı.



Programda konuşma yapan Emine Erdoğan, Türkiye’nin dünyanın en cömert ülkesi olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Dünyanın uzaydan çekilmiş resmini şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde, hayret verici güzellikte bir manzarayla karşılaşırız. Her şeyin bir ve bütün göründüğü mavi bir küre. Fakat bu mavi küreye yaklaştıkça her şey parçalara bölünür. Çatışmaların ve yakarışların sesleri yükselmeye başlar. Dünyanın dışından baktığımızda gördüğümüz o huzur dolu manzaraya, içindeki bu gerçeklik hiç yakışmıyor. İnsanlık deneyimini trajedilerle dolduran nefsani hırslar, maalesef her alanda kendini gösteriyor. Dünyayı kaosa sürüklüyor. Mesela 2011’den beri Suriye’den barut kokusu yükseliyor.





Öte yandan Myanmar, Yemen, Afganistan, Filistin, Afrika derken, gözyaşı listesi uzayıp gidiyor. Bazılarımız tüm bu olup bitenleri görmezden geliyor, bazılarımız ise dünyayı değiştirmenin bizatihi vazifesi olduğuna inanıyor. Bugün burada, kahramanların öyle sadece masallarda, hikayelerde olmadığını, gerçek insanlar arasından çıkabildiğini ispatlayan isimleri misafir ediyoruz. Kocaman yürekleriyle aramızdalar.Türkiye’yi ifade eden birçok tanımlama var. Bunlardan en güzeli ‘Dünyanın en cömert ülkesi’ olmasıdır. Topraklarımız, tarih boyunca zulümden ve savaşlardan kaçanlara yurt olmuştur. Bildiğiniz gibi, Türkiye’de sayısı 4 milyona yaklaşan sığınmacı bulunuyor. Uyguladığımız açık kapı politikasıyla, dünyanın büyük bir yükünü omuzlarımızda taşıyoruz. Türkiye olarak, insani yardım meselesini yardım kolilerinin çok ötesinde bir anlayışla ele alıyoruz. İnsani yardım, yeniden inşa etmeyi, kalkındırmayı ve sürekliliği içermelidir. Yıkan değil, yapan olmak, masumların gözyaşlarını silmek, dünyanın en paha biçilmez eylemidir.”



Ödüller verildi



Törende ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülen Yusuf İslam, ödülünü Emine Erdoğan’ın elinden aldı. ‘Gençlik Ödülü’ alan Azerbaycanlı Reyhan Jamalova’ya ise ödülü ünlü sanatçı Haluk Levent verdi. Öte yandan ‘Eğitim Ödülü’ne Hawa Aden Mohamed, ‘İletişim Ödülü’ne Ahmed Abo Retaima, ‘Dünya Vatandaşı Ödülü’ne Abdul Aziz Wahabzadah, ‘Savaşın Kadınları Ödülü’ne ise Fatemah Alabad layık görüldü.



