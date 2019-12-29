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29.12.2019 - 07:50 | | ŞEBNEM HOŞGÖR Ankara

Meclis araç giriş kartlarına ‘çip’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’e sürekli giriş çıkış yapan tüm araçlar için çipli ve taklit edilemeyecek teknolojik özelliklere sahip yeni araç giriş kartları düzenleneceğini açıkladı.

Meclis araç giriş kartlarına ‘çip’

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da polis denetiminde şüphe üzerine durdurulan çakarlı bir araçta sahte TBMM araç giriş kartı ve araç görevlendirme belgesi bulunmasının ardından operasyon derinleştirilmiş, TBMM İdare Amiri imzası taklit edilmiş çok sayıda Meclis araş giriş kartı ve Cumhurbaşkanlığı kartı ele geçirilmişti. Konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Şentop, ele geçirilen kartlarda Cumhurbaşkanlığı’na ait olanlar da dahil olmak üzere TBMM İdare Amiri’nin imzasının taklit edilerek kullanıldığını, bu nedenle kartların sahteliğinin bariz belli olduğunu, bu şekildeki suistimallerin önüne geçmek için Meclis araç giriş kartlarını yenileyeceklerini söyledi.

 

 

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