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13.11.2019 - 10:06 |

Meclis Başkanı Şentop, partilerin grup başkanlarıyla görüşüyor

TBMM'nin 100'üncü yık kutlamaları kapsamında Meclis Başkanı Mustafa Şentop, partilerin grup başkanlarıyla görüşüyor. Meclis Başkanı Şentop, saat 17,30'da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Meclis Başkanı Şentop, partilerin grup başkanlarıyla görüşüyor

Alınan bilgiye göre, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinliklerine ilişkin milletvekillerinin önerilerini alan Şentop, aynı kapsamda Meclis'te grubu bulunan partilerin grup başkanlarıyla görüşüyor.

Dün AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'yı ziyaret eden Şentop, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Görüşme, saat 17.30'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki makamında gerçekleşecek.

TBMM Başkanı Şentop'un, diğer partilerin grup başkanlarıyla da bir araya gelmesi planlanıyor.

 

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