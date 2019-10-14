Meclis’e harekât bilgilendirmesi

Erdoğan, harekatın başlamasının ardından CHP, MHP ve İYİ Parti Genel Başkanlarını telefonla arayarak bilgi vermişti. Ancak harekata imkan tanıyan yetki tezkeresinin onay merci olan Meclis’e yönelik bir bilgilendirmenin yapılmaması muhalefetçe eleştirilmişti. Milliyet’in AK Parti kurmaylarından edindiği bilgiye göre, Erdoğan başkanlığındaki koordinasyon zirvesinde HDP dışındaki muhalefet partilerinin hem tezkereye, hem de harekata yönelik destek tavrı dikkate alınarak Meclis’e de bu konuda bilgi verilmesi benimsendi. Son dakikada sürpriz bir gelişme yaşanmazsa 15 ya da 16 Ekim günü bir bakan, Meclis Genel Kurulu’nda harekatla ilgili son bilgileri milletvekillerine aktaracak. Bilgilendirmeyi Çavuşoğlu ya da Akar yapacak.

Cumhurbaşkanlığı hükümeti Meclis’i bilgilendirme için TBMM İçtüzüğü’nün “Gündem dışı konuşma” başlıklı 59. maddesini kullanacak. Söz konusu madde, “olağanüstü acele hallerde” bakanlara, milletvekili olmadıkları için belli şartlarla girebildikleri Meclis Genel Kurulu’nda konuşma imkanı tanıyor. Maddede “Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, olağanüstü acele hallerde gündem dışı söz isterse, Başkan, bu istemi yerine getirir. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların açıklamasından sonra, siyasî parti grupları birer defa ve onar dakikayı aşmamak üzere, konuşma hakkına sahiptirler. Grubu bulunmayan milletvekillerinden birine de beş dakikayı geçmemek üzere söz verilir” hükmü yer alıyor.