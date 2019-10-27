Meclis’e yeni ‘izleme sistemi’

Meclis binaları dışındaki 485 hektarlık alan kameralarla donatıldı, gece görüş sistemleri, dronelara karşı elektronik önleme sistemleri monte edildi. Meclis binalarında da milletvekillerinin özel alanları (kulisler, çalışma odaları) hariç diğer alanların, “izleme sistemi” kameralarla donatılmasına karar verildi. İzleme sisteminin ihalesi geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Buna göre, Genel Kurul salonunun bulunduğu ana bina, şeref holü, koridorlar dahil, tüm katlar, Halkla İlişkiler binası ve tüm kapalı alanlar, monte edilecek kamera izleme sistemiyle koruma altına alınacak. Yeni sistem, ziyaretçinin davranış analizi ile birlikte yüz tanıma da yapacak. Sistemin can alıcı noktası ise gelen ziyaretçinin Meclis kampüsü içinde takibini mümkün kılması. Ziyaretçi randevu alarak gittiği alanın dışına çıktığı an, sistem görevlileri hemen uyaracak. Bu arada Meclis girişlerine canlı bomba tanıma sisteminin alınması da gündemde.



Dost şefkatli ellerde







Burdur’da uğradığı şiddet sonucu arka ayakları tutmayan Dost adlı köpek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, “ne gerekiyorsa yapılsın” talimatı üzerine Meclis’in Köpek Eğitim Merkezi’nde kalacak. Mustafa Yel başkanlığındaki TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu Dost’un bakım ve tedavi masraflarını üstlendi. Yürüme belirtileri olan Dost’un tedavi ise, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Oytun Okan Şenel tarafından sürdürülecek.