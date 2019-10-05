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05.10.2019 - 07:50 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

Meclis’in ‘bahçeli restoranı’ geri dönüyor

TBMM kampüsü içinde askeri taburun taşınması sonrasında “bahçeli restoran” olarak milletvekillerine hizmet veren ve “milletvekili eşleri ile çalışanların altın günü yaptığı” ve amacının dışına çıktığı gerekçesiyle eski Başkan Cemil Çiçek tarafından yıkılan yere yeni bir restoran yapılacak.

Meclis’in ‘bahçeli restoranı’ geri dönüyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan Başkanlık Divanı, Meclis’in 2020 bütçe teklifini görüşerek benimsedi. TBMM bütçesi, 2019 bütçesine göre 100 milyon lira civarında küçülmeyle 1 milyar 747 milyon 789 bin TL olarak belirlendi.

Bu çerçevede TBMM kampüsü içinde milletvekillerine bahçeli restoran yapılacak. Askeri taburun taşınması sonrasında “bahçeli restoran” olarak milletvekillerine hizmet veren yerleşke, “milletvekili eşleri ve çalışanların altın günü yaptığı” ve amacının dışına çıktığı gerekçesiyle eski Başkan Çiçek tarafından yıkılmıştı.

TBMM Başkanlığı, yıkılan yere bu kez milletvekillerine yemek hizmeti verecek yeni bir bahçeli restoran yapacak. 10 milyon TL ödenek ayrılan restoran amacı dışında kullanılmayacak.

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