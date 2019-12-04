Meclis'te gerginlik

MHP'li Olcay Kılavuz, yerinden Tanrıkulu'nu "bölücülük yapmakla" suçlarken, Tanrıkulu da "Terbiyesizlik yapma" karşılığını verdi. Tanrıkulu konuşmasının ardından kürsüden ayrılırken , MHP sıralarına doğru birşeyler söyledi.

MHP'li Cemal Enginyurt ve Kılavuz bunun üzerine ayağa fırlayarak Tanrıkulu'nun "it" dediğini öne sürdüler. İki MHP'li vekil Tanrıkulu'nun üzerine doğru yürürken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve çok sayıda milletvekili Tanrıkulu'nu salonun arka tarafına götürdüler. Bu sırada MHP ve CHP'li vekiller arasında da karşılıklı itişmeler ve sözlü tartışmalar başlayınca TBMM Başkanvekili Levent Gök birleşime ara verdi. Arada Enginyurt'un, Tanrıkulu'na " İt sensin. Biz sana abi dedik, sen it diyorsun. İtin babası sensin" diye bağırdığı duyuldu. Kılavuz da "Geri al sözünü" diyerek Tanrıkulu'na doğru gitmeye çalıştı. Olayın büyümesi araya giren diğer vekiller sayesinde önlendi.

Aranın ardından söz alan CHP'li Özel, Tanrıkulu'nun yerine geçerken üzerine yüründüğünü, bunun üzerine "Git" ifadesini kullandığını, iddia edilen kelimeyi kullanmadığını söyledi.