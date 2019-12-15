Meclis’te karpuzlu portakallı atışma

Varank, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmeleri yapılırken, CHP’den gelen “tek adam rejimi, antidemokratikleşme” eleştirilerine sert yanıt verdi. Varank, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, girdiği 14 seçimin 14’ünü de milletimizin büyük teveccühüyle, ezici bir üstünlükle kazanmıştır. Sizin, üzerinizden atamadığınız kompleksin asıl sebebi de budur. Şimdi, siz bu demokrasi zaferlerini görmezden geleceksiniz, ‘tek adam rejimi’ diye ithamlarda bulunacaksınız. Tek adam kimdir biliyor musunuz? Girdiği 9 seçimin 9’unu da kaybedip hâlâ koltuğunda ısrarla oturan adama ‘tek adam’ denir. Bu ülkede tek adam rejimi yoktur ama bu Mecliste tek adam muhalefeti vardır.”



‘Bu nasıl portakal?’



Varank’ın bu konuşması üzerine CHP’liler sıra kapaklarına vurarak protesto ederken, AK Parti sıralarından alkışlar yükseldi. Varank, “Yine, CHP’nin Trabzon Milletvekili bu kürsüye geldi ve Gazi Mustafa Kemal’in ektiği portakallardan bahsetti. Neymiş efendim, o portakallar satılmış da onun parasıyla İSDEMİR kurulmuş... Yani neresinden tutarsanız elinde kalıyor. Gazi Mustafa Kemal kaç yılında vefat etti? 1938. İSDEMİR ne zaman kuruldu? 1970. Yahu bu nasıl portakal? Ya portakalın fiyatını bilmiyorsunuz ya hiç portakal görmediniz” diye konuştu.



Varank’ın sözleri üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan’ın kuracakları partileri hatırlatarak, “Sizden gidenler neden parti kuruyorlar? Ne oldu da sizden ayrıldılar? Çünkü; AK Parti karpuz gibi yarıldı” ifadelerini kullandı.