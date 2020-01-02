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02.01.2020 - 13:38 | | DHA

Meclis'te tezkere tartışması

TBMM'de Libya tezkeresi görüşmesi öncesinde AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, arasında 'lejyoner' tartışması yaşandı. Altay, "Mehmetçiği lejyoner gibi kullanmak bu Meclis'e yakışmaz" derken, Akbaşoğlu "Mehmetçiğe böyle bir sıfat takmak çok ayıp" yanıtını verdi.

Meclis'te tezkere tartışması

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesine saatler kala, basın koridorunda karşılaşan AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile CHP'li Engin Altay arasında tezkere ile ilgili tartışma yaşandı. Akbaşoğlu, İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağırailoğlu ile birlikte tezkere konusunda basın mensupları ile sohbet ederken yanlarına gelen CHP'li Altay'a, "Hep beraber Meclis'te inşallah bu meseleyi görüşeceğiz. Milletin ve devletin menfaatleri doğrultusunda inşallah hep beraber münhasır ekonomik bölgeyle ilgili yaptığımız bu anlaşmanın, mütemmim yüzü olan bu anlaşmanın gereğini hep beraber yerine getirmemiz lazım" dedi.

'MEHMETÇİĞE SIFAT TAKMAK AYIP'

CHP'li Altay ise "İnşallah sizi bir yanlıştan çevireceğiz. Savaş ilan etmeniz lazım mütemmim olarak bakarsınız, milleti yanıltmayın. Oraya diplomat gönderin asker değil. Mehmetçiği lejyoner gibi kullanmak bu Meclis'e yakışmaz. Yapmayın, çok ayıp" diye konuştu. Akbaşoğlu'nun, "Milleti siz yanıltıyorsunuz. Biz hak ve menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Mehmetçiğe böyle bir sıfat takmak çok ayıp" yanıtını vermesi üzerine Altay, "Mehmetçiği lejyoner gibi kullandırtmayın diyoruz. Bu Mehmetçiğe sıfat takmak değil, siz Mehmetçiği Mehmetçik olmaktan çıkarıyorsunuz" diyerek, basın koridorundan ayrıldı.

Akbaşoğlu, İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun da tezkere ile ilgili endişeleri olduğunu belirterek, karşı olduklarını söylemesi üzerine, "Biz Türkiye'nin hak ve menfaatleri doğrultusunda ve BM güvenlik konseyinin almış olduğu kararlar doğrultusunda haklarımız çerçevesinde bir tezkereyi Meclis'e getirdik ve görüşülecek. Bunun hukuki dayanağı uluslararası hukuk ve BM'dir" diye konuştu.

Önüne ne çıktıysa çarptıAfyonkarahisar’da mobese kameralarına yansıyan kaza görüntülerinde bir otomobilin caddede sağlı sollu park halindeki bulunan araçlara vurarak daha sonra ağaca çarpması dikkat çekti.
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