Meclis’te yaprak seferberliği

Meclis yönetimi her sabah çimlerin üzerine düşen yaprakları bile havalı süpürgelerle araçlarla topladı. Yapraklar için adeta bir seferberlik ilan edildi ve erken saatte tek bir yaprak kalmayacak şekilde süpürüldü.









Bütçe görüşmelerinin başladığı ilk gün, Genel Kurul Salonu’nda Başkanlık Divanı bölümünü tam karşıdan gören fotoğraf Milliyet’te 8 sütun yayımlandı. Meclis’e akredite foto muhabirleri için izne tabi olmayan tek çalışma alan basın locasıdır. Bu loca ve basın toplantı salonu dışında fotoğraf makinenizle atacağınız her adım Meclis Basın Halkla İlişkiler Başkanlığı’nın iznine tabidir. Yeni nesil cep telefonu çözünürlüğünün fotoğraf makinesini yakaladığı bir teknolojiyi taşıyıp Meclis’te dolaşan muhabirler varken, fotoğraf makinesi yasağı Meclis İç Tüzüğü’nde durmuyor. Yasağın son örneği bütçe fotoğrafı oldu. Genel Kurul Salonu’nu ters açıdan görebilmek amacıyla kordiplomatik loca (kırmızı-sarı işaretli) bölümünden çekmek için istenen izin, Basın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından kabul görmedi.