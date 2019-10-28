Meclis’te yoğun mesai

Genel Kurul’da bu hafta Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Genel Kurul’da ayrıca Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti’nin Beyanlarla Birlikte Katılmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alınacak. Söz konusu tekliflerin yasalaşması halinde Genel Kurul gündemine Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gelecek.

Vergi teklifi

Vergi mevzuatının daha adil, etkin ve anlaşılır bir yapıya sahip olması, vergi tabanının genişletilmesi, vergiye gönüllü uyumun artırılması ve uyum maliyetinin azaltılmasını amaçlayan Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 30 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu da çarşamba günü toplanacak. Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonu ise 31 Ekim Perşembe günü toplanacak.

Çocuk ölümleri

Giresun’da 2018’de evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan başta olmak üzere, şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Komisyonu, ilk toplantısını perşembe yapacak. Toplantıda, uzmanların belirlenmesi ve davet edileceklerin tespiti ele alınacak.



