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HaberlerSiyasetŞahin: Bu arkadaşlarımızın istifa etmemiş olmaları kendileri açısından yanlıştı
03.09.2019 - 12:21| AA

Şahin: Bu arkadaşlarımızın istifa etmemiş olmaları kendileri açısından yanlıştı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti MYK toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmesine ilişkin, "Başka arkadaşlar da başka parti kurma çalışmaları içerisinde. Onlar istifa ettiler. Parti kurma çalışmalarını yürütüyorlar. Bu arkadaşlarımızın istifa etmemiş olmaları bana göre kendileri açısından yanlıştı." dedi.

Şahin: Bu arkadaşlarımızın istifa etmemiş olmaları kendileri açısından yanlıştı

Şahin, Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş Sendikasının Korel Termal Otel'de düzenlenen toplantısına katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da, basın  mensuplarının sorularını yanıtladı.

AK PARTİ'DEN İHRAÇ TALEBİ

Şahin, gazetecilerin, AK Parti MYK toplantısında, Davutoğlu, Özdağ, Üstün ve Başcı'nın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy  birliğiyle karar verilmesine ilişkin sorusu üzerine, bu kişilerin zaten parti  kurma çalışmaları içerisinde olduklarını her seferinde söylediklerini anlattı.

Söz konusu isimlerin, parti kurma kararı verdikten sonra AK Parti ile  üyelik ilişkisinin devam etmesinin son derece yanlış olacağını dile getiren  Şahin, şöyle devam etti:

"Nitekim yine başka arkadaşlar da başka parti kurma çalışmaları  içerisinde. Onlar istifa ettiler. Parti kurma çalışmalarını yürütüyorlar. Bu  arkadaşlarımızın istifa etmemiş olmaları bana göre kendileri açısından yanlıştı. Keşke böyle bir ihraç kararı alınmamış olsaydı. Mesela sayın Davutoğlu, genel  başkan iken, altında imzası bulunan, parti aleyhine konuştuğu ve gelişi güzel  ifadelerde bulunduğu için kaç kişinin ihracına karar vermiştir? Bu kararların  altında sayın Davutoğlu'nun imzası vardır. Parti disiplinine uygun davranmadığı  ve parti aleyhinde konuştuğu için birçok arkadaşın ihracını ilgili kurul kabul etmiş, altında da sayın Davutoğlu'nun imzası vardır. Dolayısıyla işin başındayken  farklı, sadece üyeyken farklı davranmak profesörlük ünvanına erişmiş olan bir  kişiye yakışmaz diye değerlendiriyorum."

DEMİRTAŞ'IN YARGILANDIĞI DAVA

Terör suçlarından yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, savunmasını tamamladığı gerekçesiyle bir davada adli kontrol  şartıyla tahliyesinin kararlaştırılmasına ilişkin soru üzerine Şahin, Demirtaş  hakkında başka davalarda tutukluluk kararı olduğunu anımsattı.

Şahin, bir davadan dolayı tutukluluk halinin kaldırılmasının tek  başına yeterli olmadığını ifade ederek, "Eğer sadece dünkü tahliye kararına konu  olan davadan dolayı yargılanıyor olsaydı; tahliye edilmesi lazımdı. Başka  davalardan dolayı tutuklu olduğu için tahliye edilmemiştir." diye konuştu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, sadece Hakimler  ve Savcılar Kurulunun yapısının değiştirilmesi için bir anayasa değişikliği  önerisinde bulunarak, "HSK'nin yapısı değişirse dolar 2 lira düşer. Yabancı  yatırımcıya nasıl güzel bir mesaj veririz." değerlendirmesi de sorulan Şahin, şunları kaydetti:

"Ne alakası var. Katılmıyorum bu değerlendirmeye. Hakimler ve Savcılar  Kurulunda görev yapan arkadaşlar, anayasada öngörülen şekilde seçilmiş  hukukçulardır. Dolayısıyla onların şu andaki mevcut halinin Türkiye'de doların  yükselmesine neden olarak gösterilmesinin hiçbir mantığı yok."

 

 

 

 

 

 

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