Menderes’in arabası Aydın’a bağışlandı

Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası’nda düzenlenen törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes’in oğlu Aydın Menderes ile dönem dönem telefonla konuştuğunu ve Aydın Menderes’in farklı hassasiyetleri olduğunu ifade etti. Soylu, Menderes’in makam aracının Aydın Valiliği’ne devrine ilişkin, “Sadece müzeye gönderdiğimiz bir araba değil, aslında onun bir sembol olduğunu, sahip çıktığımızın bir tarih olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de müzeyi, “Menderes Türk milletinin hafızasından silinmesin” diye açacaklarını anlattı. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan da üniversite himayesindeki Menderes’in makam aracının Aydın’da yapılacak müzeye verilmesi konusunda teklifin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldiğini ve hiç tereddütsüz kabul ettiklerini aktardı.

1958 model Buick

Konuşmaların ardından makam aracının devir teslim belgeleri imzalandı. İmza töreni sonrası, 1958 model Buick marka Roadmaster 75 model makam aracının Aydın’da yapımı süren Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ne devri yapıldı. İmza törenine merhum Aydın Menderes’in eşi Ümran Menderes de katıldı.