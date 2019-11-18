‘Meraklanmayın biz sorunları çözeceğiz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin saat başı 2 milyon dolar faiz ödediğini belirterek, “Böyle bir ülkenin ekonomik krizden kurtulma şansı var mıdır? Bir devlet böyle keyfi yönetilmez arkadaş” dedi. CHP lideri, emeklilikte yaşa takılanların da dahil ülkenin tüm sorunlarını çözeceklerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, Florya Elite World Business Otel’de düzenlenen BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu 1. Ekonomi Değerlendirme toplantısında gündeme ilişkin şunları söyledi: “Sürekli borç alıyoruz. Faiz ödemek için de borç alıyoruz. O noktaya geldi Türkiye. Her bir saatte Türkiye Cumhuriyeti devletinin ödediği faiz 2 milyon dolardır. Saat başı 2 milyon dolar faiz ödeyen bir ülkenin ekonomik krizden kurtulma şansı var mıdır? Ne oldu da 17 yılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti saat başı 2 milyon dolar faiz ödemeye başladı? Nereye Londra’daki bir avuç tefeciye. Ne yaptılar? Borçlanma Genel Müdürlüğü kurdular. Yeni kurum. Osmanlı Döneminde bunun adı Düyun-u Umumiye İdaresi. Yani o da Borçlanma Genel Müdürlüğü idi. Bu devlet böyle mi yönetilir? Biz çoluk çocuğumuzun boğazından kesiyoruz Londra’daki bir avuç tefeciye saatte 2 milyon dolar faiz ödüyoruz. Yazık değil mi ülkeye? Bu borçlar karşılığında ne oldu? Özelleştirmeler yapıldı. Yüzün üzerinde fabrika kapatıldı.

‘Yazıktır, günahtır’

Dedik ki devlette şeffaflık esastır. Çünkü devlet vatandaşın ödediği paraları harcar. Kendi parası yoktur devletin. Vergi koyar. Tüyü bitmemiş çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Vergi ödemediğimiz tek şey var. O da teneffüs ettiğimiz hava. Ona da gelir mi gelmez mi şimdilik bilmiyoruz. Bu vergiler nereye harcanıyor? Yatırım diyorlar, hangi yatırım? Şehir hastaneleri için ne söyledi sayın Erdoğan, ‘Bay Kemal Sen bilmiyorsun’. Neymiş devletin kesesinden beş kuruş çıkmıyor. Dün ne dedi, ‘Zarar verdik’ dedi. E cebinden para çıkmadıysa bu zarar nerde? O devleti bilmiyor, ben devleti biliyorum. O bütçeyi bilmiyor, ben bütçeyi biliyorum. O ne kadar para harcadığını bilmiyor ben ne kadar para harcandığını biliyorum. Bir devlet böyle keyfi yönetilmez arkadaş. Ben hiçbir zaman neden yol, hastane yaptı sormadım. Kaça yaptığını sordum. Bunu öğrenmek zorundayım. ‘Bu gizli verilemez’ diyorlar. Peki biz nerden bulduk şehir hastanelerinin fiyatını? İngiltere’de bunlara danışmanlık yapan bir firmanın internet sitesinde. Bizden gizleniyor ama bütün yabancılar biliyor. Niçin, yanlışları kimse görmesin.”

Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘seçim kaybetme pahasına da olsa emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme yapılmayacağına’ ilişkin açıklaması da soruldu. Kılıçdaroğlu bu soruya, “Seçimi kaybetme noktasına gelmesi tabii Erdoğan’ın başarısızlığını gösteriyor. EYT’liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarınız çözeceğiz. Erdoğan ve iktidarı, Türkiye’nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye’deki bütün sorunları akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz” yanıtını verdi.

‘Liyakat sistemi çöktü’

Bürokrasinin görevinin doğruları yöneten organa aktarmak olduğunu söyleyen ve bürokraside liyakatın çok önemli olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, “En temel sorun liyakat sisteminin çökmesidir. Liyakati yok ederseniz her şeyi darmadağın edersiniz. Merkez Bankası dünyanın her tarafında bağımsızdır. Merkez Bankası’nın kullanacağı araçlara siyasi organ müdahale etmez ama hedef verir. Hedefi tutmazsa ‘kusura bakma arkadaş hedefi tutturamadın seni görevden alıyorum’ dersiniz. Ama bunu yapmayıp da Merkez Bankası’nın başkanı gibi talimat verirseniz gereğini ben böyle yaptım derseniz dünyada itibarınız olmaz. Dünyada da Merkez Bankası’nın itibarı olmaz. Bizim Merkez Bankası’nın da hiçbir itibarı yoktur. Bunlar bizim krizleri derinleştiren uygulamalardır” dedi.