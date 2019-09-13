Meral Akşener, kadın temsilcilerle kadına yönelik şiddeti konuştu

İçişleri Bakanı olduğu dönemde, karakollarda karı kocanın barıştırılmaya çalışılmaması için ilk talimatı veren kişi olduğunu belirten Akşener, "Romantik romantik konuşarak yürümüyor işler. Kadını güçlü kılmak için somut projelerimiz var" dedi.

Akşener, çözüm önerilerini özetle şöyle sıraladı:

4 BAŞLIKTA ÇÖZÜM:(Şiddet) Sadece kadınların meselesiymiş gibi görünüyor. Esasında erkeklerin problemi. Çözümü dört başlıkta topluyoruz. Sosyal / toplumsal, ekonomik, yargı ve asayiş. Annesi dayak yiyen bir erkek çocuk, evlendiğinde karısını dövebiliyor. Dolayısıyla rol tarifleri eğitimle çözülmeli. Müfredatın ciddiyetle değiştirilmesi gerekiyor.

EKONOMİK DESTEK VERİLMELİ: İŞKUR, belediyeler ve devlet kurumlarının, şiddete bağlı boşanmış, işi - gücü olmayan kadınlara iş imkanı sağlanmasının alt yapısı hazırlanmalı. Şiddet mağduru kadın ayakları üzerinde duruncaya kadar mutlaka asgari ücret çerçevesinde bir süre desteklenmeli.

NAVİGASYONLA TAKİP: Kanunlar kadın lehine caydırıcı hale gelmeli. Şiddet uygulayan erkek rehabilite, kadın evinde muhafaza edilmeli. Navigasyon alt yapımız uygun. Küçük bir yatırımla, kadına bir bilezik, erkeğe bir kelepçe ile, bir kilometrelik alana kadar erkek kadına yaklaşıyorsa, en yakın kolluk gücü erkeği enterne etmeli.

ÜLKEYİ YÖNETENLERİN AYIBI:(Diyarbakır'da HDP binası önündeki anneler için sözlerinin Cumhur İttifakı'nca eleştirilmesi)Klasik çarptırma. Annelerin her yere gidip çocuklarını istemek hakları. Israr ettiğim konu şu; devlet ve devletin direksiyonundaki iktidar vatandaşını korumakla yükümlüdür. O annelerin müracat edecekleri yer savcılıktır, karakoldur, polistir. Buralara müracaat edilip bir sonuç alınamadıysa, bu ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır. (Anneler) Diyarbakır İl Başkanlığını suçluyor ve bir çocuk geri geliyor. Demek ki delil. Ne yaptınız?

HÜKÜMRANLIK HALİNE GETİRİLİYOR: Annelerin derdinin çaresinin orası (HDP İl binası) olduğunun altı çiziliyor. O siyasi partinin il başkanlığı ikinci bir hükümranlık alanı haline getiriliyor. Bunlar, Türkiye’yi zayıflatan ucuzlatan, itibarsızlaştıran işlerdir.

SİSTEM TIKANDI:(İttifaklar katolik nikahı mı?) Cumhur İttifakının küçük ortağı açısından bakıldığında Katolik nikahı olduğu görülüyor. Sayın Erdoğan açısından nasıldır bilemem. Millet ittifakı açısından, bizim iş birliğimiz Türkiye’ye nefes aldıran sonuçlar ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin artık işlemediğinin, taşınamadığının ve Sayın Erdoğan tarafından da görüldüğünü düşünüyorum. Sistem tıkandı.

ZAMAN GÖSTERECEK: CHP ve İYi Parti işbirliğinin sürüp sürmeyeceği gelişmelere göre şekillenir. Kurumsallaşacak mı, nasıl bir yola doğru gidilecek, zaman içerisinde göreceğiz. (Parlamenter sisteme dönülürse) Herkes hükmi şahsiyeti üzerinde yol yürür. Yarının ne göstereceğini bugünden tanımlamak zor. Bu sistem devam ettiği sürece "oyumla değiştirebilirim" umudunu, kimsenin elinden almaya da hakkımız yok.

AK PARTİ İLE MESAJLAŞMA YOK:(30 Ağustos resepsiyonunda Erdoğan ile tokalaşma fotoğrafı) Biz 30 Ağustos resepsiyonuna geçen yıl da gitmiştik. Siyasi nezaket dışında konumlandıracak bir fotoğraf değil o. Ev sahibi, misafir (fotoğrafı). Samimiyetle söyleyeyim, siyasi partiler arasındaki görüşmeler, mesaj alıp götürme başka yöntemlerle olur. Onca kalabalık içinde mesajlaşılmaz. Herhangi bir mesaj alış verişi kesinlikle yok. İki; ben asla hiç kimseyle gizli görüşmem. Yani kim görüşmek isterse, gelir partide aleni görüşürüm.

ANAHTARIZ, ÇEKİŞTİRİLİYORUZ:(İYİ Parti'nin sürekli gündemde olması)2023 seçimlerinde Sayın Erdoğan’ın seçilmesi imkansız. Kendisinin de bunu gördüğünü biliyorum. An itibariyle oyun kurucuyuz. Gerçekten güçlü bir anahtar konumundayız. O nedenle de çekiştiriliyoruz.

BAHÇELİ TEMENNİ İFADE EDİYOR: İYİ Parti'den ayrılıp MHP'ye gitme diye bir kavram yok. Bir tememniyi ifade ediyor Sayın Bahçeli. Gizemli konuşmayı eskiden beri sever.

SİYASETTE REKABET SEÇMENE YARAR: (Millet ittifakı yeni partilerle genişler mi?) Bilmiyorum. Sayın Babacan da, Abdullah Gül de, Davutoğlu da bu ülkenin, toplumun, kamuoyunun tanıdığı isimler. Farklı renklere, söylemlere, seçeneklere, teşebbüslere ihtiyaç var. Olumlu gördüğümü, başarılar dilediğimi söyledim. Siyasette rekabet iyi bir şey. Seçmenin işine yarar, velinimet haline dönüşür.