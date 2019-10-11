Mevkidaşlarını bilgilendirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasıyla yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile İngiliz mevkidaşı Dominic Raab, telefonda görüştü. Çavuşoğlu, daha önce Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüşerek, Türkiye’nin güney sınırındaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin bilgilendirme yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde bölgedeki DAEŞ ve PKK/YPG varlığını sonlandırmak, tekrardan terör koridoru oluşturulmasını engellemek, bölgeye barışın getirilmesi, Suriyelilerin geri dönüşünün sağlanması ve güvenli bölgenin inşası için harekâtın başlatıldığı bilgisini paylaştı. Harekâtın başlamasıyla BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa’nın Ankara büyükelçilerinin yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Letonya Büyükelçisi, NATO ve BM yetkilileri de görüşmeler için Dışişleri’nde hazır bulundu.