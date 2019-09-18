CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’ye yeni bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz” sözleriyle vurgu yaptığı, “CHP dışındaki kitlelere açılma” ve “vatandaşla bire bir temas kurarak, toplumun farklı kesimlerini kucaklama” stratejisini yerel seçimlerin ardından da ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda çok sayıda “parti içi değerlendirme” toplantısı gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, son dönemde il ziyaretlerine ağırlık verdi. CHP lideri, yerel seçimler için “teşekkür” ziyaretleri başlıklı temasları kapsamında; Rize, Artvin, Ardahan, Yozgat, Nevşehir, Balıkesir, Aydın, İzmir, Sivas, Eskişehir, İstanbul ve Denizli gibi çok sayıda ilde ziyaretler gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmalarda güncel siyaset konularında değinen Kılıçdaroğlu’nun ana gündemini ise CHP’nin yeni siyaset anlayışına yönelik vurgular oluşturdu.

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, 15 Eylül’de gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında da yeni döneme ilişkin bir dizi talimat verdi. Kılıçdaroğlu’nun, “Seçim yok diye meydanı boş bırakmayın. Önümüz genel seçim. İllere giderek vatandaşın kapısını çalıp dertlerini dinleyeceğiz, çözüm önerilerimizi anlatacağız” dediği öğrenildi.

Türkiye turu kararı

Kılıçdaroğlu bunun yanında, milletvekillerinin özellikle CHP’nin “düşük” oy aldığı illeri heyetler halinde ziyaret etmesini istedi. Grup başkanvekilleri de 24 ili kapsayan bir görevlendirme yazısı hazırladı. 106 milletvekilini kapsayan yazıda “Genel Başkanımızın talimatı üzerine, Genel Başkanımızın ileriki günlerde gerçekleştirmeyi planladığı il gezilerinde değerlendirmek amacıyla çalışma yürütülmesine karar verilmiştir” denildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da parti örgütüne yönelik 10 pilot ilde gerçekleştirilecek ve 81 ili kapsayacak “bölge toplantıları”nı bugün Adana’dan başlatacak.