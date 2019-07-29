MGK’da gündem Fırat’ın doğusu

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) temmuz ayı toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Fırat’ın doğusuna yönelik olası harekâtın masaya yatırılacağı kritik MGK’da, yapılan son hazırlıklar ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan başkanlığında yapılacak kritik MGK, Yüksek Askeri Şûra’dan (YAŞ) iki gün önce toplanacak. Toplantının ana gündemini, Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyon, Güvenli Bölge görüşmeleri, Erbil operasyonları, Kuzey Irak’ta devam eden Pençe Harekâtı, S-400 teslimatı ve F-35 tartışmaları ile Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri oluşturacak.

MGK’nın başlıca ele alacağı konu; Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları ile Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge olacak. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey geçtiğimiz hafta Ankara’da Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Cumhurbaşkanlığı’nda görüşmeler gerçekleştirirken, MSB’de Türk-ABD askeri heyetleri Güvenli Bölge’nin tesisi için bir çalışma grubu kurdu. Heyetlerin Güvenli Bölge görüşmeleri bu hafta da sürecek. Ancak, görüşmelerinde ilerleme sağlanamadığı kulislere yansıyan Güvenli Bölge’nin ortalama 30 kilometre derinliğinde olmasını isteyen Ankara, bölge kontrolünün TSK’da bulunmasını ve bölgeden YPG unsurlarının çıkarılmasını istiyor. ABD ise güvenli bölge sınırını daha dar tutarken, kontrolün koalisyon güçlerinde olması ısrarını sürdürüyor.

Akar’dan sunum

Diplomatik yolların tıkanmasıyla Fırat’ın doğusu için askeri seçeneği ön plana alan Ankara, harekatla ilgili son hazırlıkları ve hedefleri MGK’da değerlendirecek. Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi kurul üyelerine olası operasyonla ilgili sunum yapacak. MGK bildirisinde, Fırat’ın doğusuyla ilgili ABD’ye son bir uyarının da yapılması bekleniyor. MGK’da, Suriye özelinde; Menbiç, Tel Rıfat ve İdlib’deki son gelişmeler de masaya yatırılacak.

Erbil’de Türk diplomat Osman Köse’nin şehit edilmesinin ardından MİT ve TSK ortak operasyonlarında suikastın planlayıcı ve azmettiricisi PKK’lı teröristler Kandil ve Duhok’ta etkisiz hale getirilmişti. MİT Başkanı Hakan Fidan, Erbil operasyonlarıyla ilgili kurul üyelerine bilgi verecek. Irak’ın kuzeyinde iki aydır devam eden ve şu zamana kadar en az 255 teröristin etkisiz hale getirildiği Pençe Harekatı da tüm boyutlarıyla toplantıda ele alınacak.

Sondaj gerilimi

Doğu Akdeniz’deki Türk gemileri; Barbaros Hayrettin Paşa, Yavuz ve Fatih, Deniz Kuvvetleri’nin korumasında sondaj ve arama çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak ABD, İsrail, Yunanistan ve GKRY temsilcilerinin Washington’da “Doğu Akdeniz’deki ekonomik iş birliği” konularını ele alması dikkati çekti. Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler de Enerji ve Dışişleri Bakanlarının sunumlarıyla masaya yatırılacak.

S-400’ler kuruluyor

Hava savunma ihtiyacı kapsamında Rusya’dan 2.5 milyar dolar karşılığında alınan S-400’lerin ilk batarya teslimatı 25 Temmuz’da tamamlandı. Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda kurulum çalışmaları start aldı. Toplantıda S-400’lerin konuşlanma yerleri ve teslimat süreci değerlendirilecek.

Öte yandan S-400’leri gerekçe gösteren ABD, Türkiye’nin F-35 ortaklığını askıya aldı. ABD’nin Luke Hava Üssü’nde eğitim alan Türk pilot ve bakım personelinin de yurda dönüşleri için planlamalara başlandı. Olası ABD yaptırımlarına karşı atılacak adımlar, F-35’in iptali halinde Hava Kuvvetleri’nin izleyeceği yol ve alternatif savaş uçağı arayışları da MGK’da ele alınacak.