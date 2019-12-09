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09.12.2019 - 13:18 | | DHA

MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın yaptığı basın açıklamasında kullandığı ifadeler nedeniyle görevinden alındığını açıkladı.

MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı

MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamasında, "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

​​MHP'li Pehlivan düzenlediği bir basın toplantısında İncirliova'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kara'yı eleştirirken, "Kendisinin seçimlerde bir takım açıklamaları vardı. 'Satmayacağız, sattırmayacağız, yok satıldı, o oldu, bu oldu' gibi konuşuyor. Geldiği günden beri maşallah asker karısı gibi ağlıyor. Devamlı bir serzeniş içerisinde" ifadelerini kullanmıştı.

MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı

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