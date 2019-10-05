MHP, CHP ile HDP ilişkisini araştıracak

Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’nin bir yanda içi boş tartışmalarla meşgul edilirken diğer yanda milli enerjisi ve gelecek hedeflerinin tahrip ve tahrif edildiğini belirtti. Bahçeli, “Çıkar ittifakları, çürük ortaklıklar, çarpık ilişki ve irtibatlar ülkemizi hem zora sokmakta hem de siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyutlara taşımaktadır. Türk milleti gelişmeleri esef ve endişeyle takip etmektedir” dedi. Millet İttifakı’nı eleştiren Bahçeli, “CHP siyasi ahlaktan vahim şekilde savrulmuş, millete aidiyet bilincinden hızla uzaklaşmıştır. CHP-HDP-İP-SP arasında kurulan anayasa hazırlık masaları, kirli bağlantılar, Türkiye muhaliflerini umutlandıran sinsi ve gizli pazarlıklar birer birer gün yüzüne çıkmaya başlamıştır” ifadesini kullandı.



‘Mahkeme yolu’



Özellikle CHP ile HDP’nin aynı kulvar ve kumanda merkezine sabitlendiğini, bunun büyük bir sorun olarak ortaya çıktığını savunan Bahçeli, şöyle devam etti:

“CHP’nin milli meselelere sırtını dönerek PKK’dan medet umar hale gelmesi skandal ötesi bir sapma halinin tezahürüdür. CHP Genel Başkanı, ikbal hesaplarını ikmal ederek kaos ve krize siyasi istikbalini bağlamıştır. Türkiye’nin karşısında biriken ve toplanan siyasi odaklar milli güvenliğimize tehdit saçan, milli bekamıza meydan okuyan merhale ve mevkie gelmişlerdir. CHP’nin şu anda takip ettiği siyaset Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır. Bu nedenle CHP, vatana ve millete alenen karşı tavırdadır. Hiç kuşku yok ki, CHP Genel Başkanı’nın ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözleri suç teşkil etmektedir. MHP hiçbir şart altında bu zillete ve ülkemize hezimet vaat eden teşebbüs ve girişimlere sessiz ve seyirci kalmayacaktır. Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır.”



Komisyon kuruldu



Bahçeli, MHP Başkanlık Divanı’nın kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, Kılıçdaroğlu’nun suç teşkil eden fiilleri ve değerlendirmelerinin araştırılması amacıyla Genel Başkan yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu’dan oluşan üç kişilik komisyon kurulduğunu açıklarken “Görevi, unvanı, siyasi pozisyonu, makamı ve konumu ne olursa olsun, hiç kimse suç işleme özgürlüğüne, suçluyu övme hakkına, ihanete hizmet ve refakat etme tercihine sahip olamayacaktır” dedi.



‘Senaryocular çuvallayacak’



Bahçeli, rahatsızlanması süreci sonrasında spekülasyonlara da örtülü vurgu yaparak, “Türkiye ile birlikte MHP üzerinde hesap yapanlar çuvallamaya, oyun kuranlar, senaryo yazanlar melanetlerinde boğulmaya mahkûmdur. Herkes aklını başına almalıdır” ifadelerini kullandı.



‘Dokunulmazlıkların kaldırılması için’



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da yaptığı yazılı açıklama ile bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Hükümet Tezkereleri’nin, TBMM’ye ulaştığını ifade etti. Söz konusu Genel Kurul gündemine gelip gelmeyeceğinin komisyonda karara bağlanacağını belirten Yalçın, “Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının arkasına saklandığı kanaatinin oluşmaması ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ruhuna uygun tavır alınması bakımından MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak ve konunun Genel Kurul’a gelmesini isteyecektir” dedi.