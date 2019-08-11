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11.08.2019 - 08:32| AA

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ağustos ayı zafer ayıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alpaslan Türkeş'in kabrini ziyaretinin sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında yer alan, "Ağustos'ta zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz" sözünün hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Ağustos ayı zafer ayıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ağustos ayı zafer ayıdır

Gazi Merkez Camisi'nde bayram namazını kılan Bahçeli, ardından bir  grup partiliyle MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki  kabrini ziyaret etti.

Türkeş'in kabrine kırmızı karanfil bırakıp dua eden Bahçeli, daha  sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İki bayram arasında, Türkiye'deki siyasi, sosyal ve ekonomik olayların  analizinin yapılmasında yarar olduğunu dile getiren Bahçeli, "İki bayram arası  derken, 4 Haziran 2019 ile 11 Ağustos 2019'u kast ediyorum. Bu süreçte seçim  yenilemeleri oldu, terörle mücadele kesintisiz devam ettirildi. Ekonomik yönde  politikalar tartışılır konuma getirilmek istendi. Bütün bunlara rağmen bayrama  Allah'ın himmetiyle ulaşmış olduk." diye konuştu.

Türkiye'nin sosyal ve ekonomik sorunlarını çözecek Cumhurbaşkanlığı  Hükümet Sistemi'nin kararlı duruşuyla birçok reformun yapılması sürecine  girildiğini ifade eden Bahçeli, 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla yargı reformunun  yanı sıra TBMM İç Tüzüğü değişikliğinin gündeme geleceğini kaydetti.

Türkiye'de artık 2023 hedeflerine yönelik bir sürecin başlatılacağı  konusunda iyimser olduğunu dile getiren Bahçeli, bazı televizyon programlarında  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmaları üzerinden erken seçimin  konuşulduğunu hatırlattı.

Bahçeli erken seçimin ihtiyaç olmadığını belirterek, "Böyle bir seçimi  düşünmek, terörle mücadeleyi aksatmak demektir, güneyimizdeki terör devletinin  kurulmasını teşvik etmek demektir, PKK/PYD'ye yeniden cesaret vermek demektir ve  FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak demektir. Türkiye'de seçime ihtiyaç yok. Terörün  kökünü kazıyacak, sosyal ve ekonomik sorunları çözebilecek güçlü bir idari  yapının sürekliliğine ihtiyaç vardır." değerlendirmesini yaptı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu  ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz." sözlerini  hatırlatarak, Fırat'ın doğusuna yönelik bu ay içinde bir operasyon yapılıp  yapılmayacağına ilişkin sorusu üzerine, ağustos ayının zafer ayı olduğunu  kaydetti.

Bahçeli, " Zafer de süreklilik kazanan, her zaman yenilenmesi gereken  değerli bir kavramdır. Allah bu milleti zaferden yoksun bırakmasın." ifadelerini  kullandı.

Devlet Bahçeli, MHP'nin geleneksel hale getirdiği bu yılki bayramlaşma  programını yarın saat 14.00'te yapacaklarını söyledi.

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