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10.08.2019 - 11:36| AA

Bahçeli: Bayramın birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirmesini diliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bayramın birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirmesini diliyorum. Unutmayalım ki küslüklerin yaygınlaşması, dargınlıkların yoğunlaşması, gönüller arasına mesafe ve engellerin koyulması hiç kimseye bir şey kazandırmayacak, bilakis kaybettirecektir. “değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli: Bayramın birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirmesini diliyorum

Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, pek çok  sorun ve sıkıntının var olduğu bir zaman diliminde Kurban Bayramı'na vasıl  olunduğunu belirterek, "Bayramlaşma coşkusunun ruhen, kalben, ahlaken yaşandığı  müstesna bir döneme ulaşmanın derin ve engin hissiyatını yaşıyoruz. Kurban  Bayramı cenabıAllah'a manen yaklaşmanın mübarek bir fırsatıdır." ifadesini  kullandı.

Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"Bayramın birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirmesini  diliyorum. Unutmayalım ki küslüklerin yaygınlaşması, dargınlıkların yoğunlaşması,  gönüller arasına mesafe ve engellerin koyulması hiç kimseye bir şey  kazandırmayacak, bilakis kaybettirecektir. Kucaklaşmak varken birbirimize sırt  çevirmek, birbirimizden kopmak vebaldir, tarihi bir yanlıştır. Nerede yaşarsa  yaşasın milletimizin her güzel evladının Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Ağır  krizler altında umut ve huzur arayan gönül ve kültür coğrafyalarımızda varlık  mücadelesi veren kardeşlerime en iyi dileklerimi sunuyor, bayramlarını tebrik  ediyorum."

Hac görevini yerine getirenlerin ibadetlerinin kabul ve makbul olması  dileğinde bulunan Devlet Bahçeli, "Gönüller bayram yerine dönsün, hasret ve  ayrılıklar dilerim ki son bulsun, büyükler saygıyla hatırlansın, küçükler  sevgiyle kucaklansın. Bayram canlılıktır, kaynaşmadır, muhabbettir, sıkılı  yumrukların açılıp soğuklukların giderilmesidir. Rabbim'den niyazım her günümüzün  bayram olması, her anımızın esenlik ve selametle perçinlemesidir." ifadesini  kullandı.

“MİLLİ BEKA VE HUZURUMUZU ASLA KURBAN VERMEYECEĞİZ"

Bahçeli,  "Kurbanlarımızı keseceğiz, ama geleceğimizi kurban  etmeyeceğiz. Milli beka ve huzurumuzu asla kurban vermeyeceğiz. Bağımsızlığımıza  leke sürdürmeyeceğiz, Türk milletinin hak ve çıkarlarını cesaret ve inanmışlıkla  savunacağız. Vatanımızın her muhterem insanına ve hafızamızda vatan olarak  taşıdığımız her coğrafyadaki kardeşlerimize cenabıAllah'tan huzur, sağlık ve  mutluluk diliyor, güzel bir bayram geçirmelerini yürekten diliyorum."  değerlendirmesini yaptı.

 

 

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