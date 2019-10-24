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24.10.2019 - 07:50 |

MHP Genel Merkezi’nde Yalçın’ın oğlu için mevlit

MHP Genel Merkezi’nde Yalçın’ın oğlu için mevlit

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın geçen hafta hayatını kaybeden oğlu Turan İlteber Yalçın için mevlid-i şerif okutuldu. Böylece MHP Genel Merkezi’nde ilk kez bir mevlit okutulmuş oldu. Mevlide, MHP genel başkan yardımcıları, MHP il ve ilçe teşkilatlarından çok sayıda partili katıldı. Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın’a bu süreçte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu evinde taziye ziyaretinde bulundu. -ANKARA Milliyet

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