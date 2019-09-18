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18.09.2019 - 22:49 |

MHP İl başkanlıklarında görev değişimleri

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, il başkanlığındaki görev değişimine ilişkin açıklama yaptı.

MHP İl başkanlıklarında görev değişimleri

Semih Yalçın twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

1-MHP teşkilatlarında bağlılık, hizmet ve liyakat yarışı niteliğindeki il başkanlığı görevi, aynı zamanda bir nevi kale komutanlığı hükmündedir.Bu görevi hakkıyla yerine getirmek kadar, zaman içinde nöbet değişimi de önemlidir.

2-Çünkü MHP’de il başkanlığını bırakmak, bayrağı ve nöbeti bir başka liyakatli arkadaşına devretmek demektir.

3-Nöbet devrini gerçekleştiren Antalya il başkanımız Mustafa Aksoy, Balıkesir il başkanımız Orhan Dereli, Bilecik il başkanımız Mehmet Karuk, Çanakkale il başkanımız Hakan Pınar, Çorum il başkanımız Arslan Kaynar,Edirne il başkanımız Süleyman Ferhatoğlu,

4-Konya il başkanımız Murat Çiçek, Sinop il başkanımız Fahri Ulusoy,Karaman il başkanımız Oktay Yılmaz’a müteşekkiriz. il başkanlarımız; görevleri başında bulundukları sürede, Genel Merkezimizle takdire şayan bir uyum ve camiamıza yaraşır disiplin içinde hareket etmişlerdir.

5-Davamıza, partimize ve teşkilatımıza bugüne kadar verdikleri üstün hizmetlerden, ördükleri sağlam bağlardan ötürü, kutlu nöbeti devreden bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

İl başkanlığı görevini bırakan arkadaşlarımız; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin tasvip ve himayelerinde, seçkin birer vazife adamı olarak teşkilatımızın bünyesindeki çalışmalarını sürdüreceklerdir.

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