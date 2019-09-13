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13.09.2019 - 11:25 | | AA

MHP, kadına yönelik şiddete karşı sempozyum düzenleyecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, kadını güçlendirmenin önemine işaret ederek, "Ama şiddeti genel boyutta da ele almamız gerekiyor. Hayvana zülüm eden var, erkekler arasında tartışma var, trafik yüzünden, park yeri yüzünden var. Bütün bunları ele aldığımızda şiddeti genel boyutta da ele almak önemli." dedi.

MHP, kadına yönelik şiddete karşı sempozyum düzenleyecek

Depboylu 19-20 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin  himayesinde Ankara'da yapılacak "1. Ulusal MHP KAÇEP Toplum, Kadın ve Şiddet  Sempozyumu" hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Bahçeli'nin sempozyumun açılışında kadına yönelik şiddetin önlenmesi  temalı bir konuşma yapacağını belirten Depboylu, alanında uzman akademisyenlerin  bildiri sunacağını, kadın milletvekilleri, kadın gazetecilerin yanı sıra Ülkü  Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in de katılımcılara  sesleneceğini söyledi.

Depboylu, sempozyumun kadın cinayetlerinin arttığı bir döneme denk  geldiğine dikkati çekerek "Öyle bir zamana denk geldi ki sempozyumun tarihi.  Keşke bu kadar kadın cinayeti olmasaydı üst üste ama tam da sorunun yükseldiği  sırada bizim sempozyumumuz ilaç gibi çözüm üretme noktasında devreye girecek."  ifadelerini kullandı.

"ORTAYA ÇIKAN BİLİMSEL BİLGİLERLE KANUN TEKLİFLERİ SUNACAĞIZ"

Depboylu, sempozyum sırasında sunulan çözüm önerileri ve bildirilerden  yola çıkacak MHP milletvekillerinin, TBMM'nin açılmasının ardından kanun  teklifleri sunacaklarını kaydetti.

Kadına yönelik şiddetin araştırılmasının önemine dikkati çeken  Depboylu, "Kadına yönelik şiddette sunulan bazı sebepler var. Boşanmak istedi, o  oldu bu oldu. Hiçbir bahane şiddetin gerekçesi olamaz. Öfke normal bir duygudur  ama şiddet seçilmiş bir davranıştır. O sebeple çok yönlü ele alınması lazım."  diye konuştu.

Güçlü bir kadının güçlü bir aile olacağına işaret eden Depboylu, "O  açıdan kadını güçlendirmek gerekir ama şiddeti genel boyutta da ele almamız  gerekiyor. Hayvana zulüm eden var, erkekler arasında tartışma var, trafik  yüzünden, park yeri yüzünden var. Bütün bunları  ele aldığımızda şiddeti genel  boyutta da ele almamız önemli." ifadelerini kullandı.

Depboylu, bu konuda medyanın çok hassas davranmasını istedi. MHP'nin  insanların sosyal ve psikolojik olarak güçlendirilmesi gerektiği kanaatinde  olduğunu dile getiren Depboylu partisinin hazırladığı Ruh Sağlığı Yasa Teklifi'ni  hatırlattı.

Şiddetin artış nedenlerinin çok yönlü araştırılması gerektiğini  belirten Depboylu sözlerini şöyle tamamladı:

"Topluma baktığımızda kültürel değerlerimizin bugün daha yozlaşmaya  meyilli olduğunu görüyoruz. Yine burada sosyal destek ağlarını insanlar  kaybediyorlar. Medyanın da etkisi var, internet, sosyal medyanın çok etkisi var.  Değerler eğitimde zayıf kaldık. Çocuklara daha çok sınav odaklı yaklaştık. Bugün  geldiğimiz nokta tahammülsüz, öfke kontrolünü bilmeyen, duygularını ve  davranışlarını denetleyemeyecek kadar tepkisel davranan insanların varlığı."

 

 

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