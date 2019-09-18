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18.09.2019 - 11:35 | | AA

MHP yeni dönem yol haritasını masaya yatıracak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,  yeni yasama yılı öncesinde partisine mensup milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

MHP yeni dönem yol haritasını masaya yatıracak

TBMM'nin 1 Ekim'de açılmasına günler kala MHP'de siyasi takvim hızlanıyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yasama dönemine hazırlık çerçevesinde partisine mensup milletvekilleriyle buluşacak.

Eylül ayının son haftasında gerçekleştirilecek toplantıda MHP'nin yeni yasama yılındaki öncelikleri ve yol haritası belirlenecek. Öte yandan, yaz boyunca partisinin belediye başkanlığını kazandığı illeri ziyaret eden Bahçeli, bu ziyaretlerine ara vermeden devam edecek.

Bahçeli'nin ilk aşamada Manisa ve memleketi Osmaniye'yi ziyaret etmesi öngörülüyor.

- İllerin ardından ilçe ziyaretleri

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, illerin ardından partisinin kazandığı ilçelere de "tebrik" ziyaretleri gerçekleştirmesinin planlandığı öğrenildi.

Bahçeli'nin ayrıca son seçimlerde başarı elde ettikleri 1 büyükşehir, 10 il, 58 metropol ilçe, 78 ilçe, 89 belde olmak üzere, toplam 235 belediye başkanı ve partisinin il başkanlarıyla da Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir araya gelmesi planlanıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimin ardından belediye başkanlarıyla Antalya'da bir araya gelmiş, "İnsana hizmetin siyasetlerinin temel amacı" olduğu mesajını vermişti. 

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