MHP’ye dönüş kriteri

İYİ Parti’den bu çağrıya tepkisel açıklamalar gelirken, Bahçeli’nin neden böyle bir çıkış yaptığı merak konusu oldu.

Bugüne kadar İYİ Parti’ye “İp” nitelendirmesinde bulunan Bahçeli’nin açıklamasında ilk kez “İYİ Parti” ismini kullanması dikkat çekti. Bahçeli’nin İYİ Parti kongresi öncesinde yaptığı çağrı İYİ Parti yönetimine girmek isteyen ülkücü kökenli isimlerin elini güçlendirdi. Parti yönetiminde düşünülmeyen isimlerin MHP’ye gidebileceği ihtimali üzerine yeni planlamaları gündeme getirdiği belirtiliyor. Parti’nin hafta sonu yapılan kongresinde bazı isimler parti organlarında görev alamadı. İl teşkilatlarında da bir çok ismin rahatsız olduğu kaydedilirken, gelinen aşamada; “MHP’ye dönmek isteyenler için nasıl bir yol haritası izlenecek?” sorusu önem kazandı.

MHP koridorlarında bu sorunun cevabının Bahçeli’nin yaptığı “geri dönün” açıklamasında olduğu ifade ediliyor. İYİ Parti’ye geçen ülkücülerin verdiği mücadeleye atıf yapılıyor.

‘Kandırıldılar’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberinde hareket edenlerin ilk olarak MHP Genel Başkanlık koltuğu ve yönetimi ele geçirmek için mücadele verdikleri, ancak başarılı olamadıkları hatırlatılıyor. Genel Başkanlığa yönelik her türlü girişimin sonuçsuz kalması üzerine “yapacak başka bir şey kalmadı, parti kuralım” evresine geçildiği anımsatılıyor.

Kılıçları çeken ülkücülerin de “bir kez ayağa kalktık şimdi yerimize oturamayız” diyerek İYİ Parti’ye gitme durumunda kaldığı vurgulanıyor. MHP yönetimi, “İYİ Parti’ye giden ülkücüler, parti yönetimini ele geçirmek için hareket ettiler. Parti kurma ile sonradan gelişti. Bir kez ayağa kalkan ülkücü arkadaşlarımız, geriye dönemedi. Bu arkadaşlarımız kandırıldı. Ayrı parti kurmak için yola çıkmadılar, ama oraya sürüklendiler. Devlet Bey’in bu çağrısı da kırgınlık ve kızgınlıkla hareket edip MHP’den ayrılan, ancak HDP ve CHP ile kol kola giren İYİ Parti’nin politikalarından da rahatsız duyanlara yönelik” değerlendirmesini yapıyor.

Sicile bakılacak

MHP yönetimi, İYİ Parti’den ayrılıp dönmeyi düşünenlerin siciline bakacak. Bu kapsamda, geçmiş açıklamaları kriter olacak. Bahçeli’nin kendisine yönelik söylenen sözleri affedebileceği, ancak MHP’nin tüzel kişiliğine yönelik “ihanet” düzeyinde ağır ifadeler kullananlara kapıların kapalı olacağı ifade ediliyor. İl teşkilatlarında samimi duygularıyla hareket eden bazı ülkücülerin geri dönmeye başladığı belirtiliyor. Parti organlarında yer almış bazı isimler ve milletvekillerinin de dönüş yolunda olduğu kaydediliyor. MHP’deki beklenti geri dönüşlerin gün geçtikçe artacağı yönünde.