‘Millet ittifakı’ nereye gidiyor?

24 Haziran 2018’deki genel seçim ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerine Saadet Partisi’nin de desteği ile iş birliği halinde giren ve Millet İttifakı’nı oluşturan CHP ve İYİ Parti arasında soğuk rüzgarlar esiyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “anahtar partiyiz” açıklamasıyla başlayan, ardından İYİ Parti’den Lütfü Türkkan ve Yavuz Ağıralioğlu’nun açıklamalarıyla, devam eden sürecin ittifakın geleceğini etkileyip etkilemeyeceği tartışılmaya başladı. Türkkan’ın, “... Kimse bizi HDP ile anayasa hazırlamaya gayret eden CHP ile ilanihaye yan yana tutmasın...” açıklamasının sorulduğu CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, “Bu tür değerlendirmelerle, Millet İttifakı’nı değersizleştirmeye çalışmaya hakkımız yok” ifadesini kullanmıştı. İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu’nun, “CHP’nin HDP’ye doğru adımlarını görüyoruz. HDP ile devam edeceğim diyebilir, ama biz olmayız” ve “CHP’nin rehini değiliz, Erdoğan gitsin de ne olursa olsun düşüncesinde değiliz” açıklamaları tartışmaların dozunu yükseltmişti. Akşener de geçtiğimiz günlerde “Kılıçdaroğlu der ki ‘biz HDP+Saadet gitmek istiyoruz siz de buyurun’ o zaman hayır deriz’ demişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da önceki gün “İttifakta çatlak var mı?” sorusuna “Elbette partilerin farklı siyasi görüşü var. Ama demokrasi, düşünce özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, parlamentonun güçlü olması gibi ortak paydamız var. Birlikte hareket etmenin Türkiye için büyük yararı var” yanıtı vermişti.

Liderlerin diyaloğu

İki parti arasındaki HDP odaklı gerilim devam etse de CHP yönetiminden isimler, 2023 seçimlerine giderken Millet İttifakı’nın geleceğinde sorun yaşanmayacağını düşünüyor. Parti kurmayları, Kılıçdaroğlu ve Akşener’in sıklıkla telefonda görüştüğünü ve gündemdeki gelişmelerin genelinde görüş birliğinde olduğunu aktarıyor. Kurmaylar, ülkenin temel sorunlarında mutabık olduklarını söyledikleri Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki diyaloğun yaşanan sorunları aşacağını ifade ediyor. Kurmaylar, HDP ile yakınlıklarının yerel seçim sürecinde olduğundan farklı olmadığını belirterek, ancak belediyelere kayyum atanması ve siyasetçilerin tutuklanması gibi konularda sessiz kalmalarının beklenemeyeceğini aktarıyor.

CHP’lilere talimat

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu da ittifakın “zedelenmemesi” için azami hassasiyet gösteriyor. Kılıçdaroğlu’nun partinin atacağı kritik adımlardan öncesinde de Akşener’i arayarak bilgi verdiği belirtiliyor. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti kanadından gelen açıklamalara tartışmaları büyütecek şekilde yanıt verilmemesi konusunda kurmaylarını uyardığı kaydediliyor. CHP liderinin yakın çevresine “bazı kesimlerin” ittifakı bozmak istediğini, ancak bu girişimlere fırsat verilmemesi gerektiğini anlattığı ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarını İYİ Parti dışında, yeni parti hareketlerine ilişkin olarak da olumlu-olumsuz tartışma yaratacak görüş beyan etmekten kaçınmaları konusunda uyardığı belirtiliyor.