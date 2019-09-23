Millet İttifakı’nda ‘yargı paketi’ krizi

Millet İttifakı’nı oluşturan CHP ve İYİ Parti arasında HDP odaklı açıklamalarla başlayan fikir ayrılıkları, AK Parti’nin “yargı paketi”ne karşı hazırlanması amaçlanan kanun teklifi çalışmalarına da yansıdı. İYİ Parti, CHP’nin “ortak çalışma” davetine ret yanıtı verdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Tükkan’ın, “Kimse bizi HDP ile anayasa hazırlamaya gayret eden CHP ile ilanihaye yan yana tutmasın” açıklaması da tartışmanın dozunu yükseltti. CHP, AK Parti’nin yargı konusunda düzenlemeler içeren kanun teklifi hazırlığının kamuoyuna yansımasının ardından çalışma başlatmıştı.

Davete ret yanıtı

Bu kapsamda geniş katılımla bir yasa önerisi hazırlanması için siyasi partilerle Adalet Bakanlığı’na davet gönderilmişti. Çalışmalar için İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu görevlendirilmişti. CHP, İYİ Parti’yi de resmi yazıyla toplantıya davet etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen ise toplantıya katılmayacaklarını iletti. Seymen gerekçe olarak İYİ Parti bünyesinde oluşturulan Anayasa Komisyonu çalışmalarına işaret etti.

18 Ağustos’ta İstanbul’da başlayan toplantılar; CHP, SP, HDP, DP ve Türkiye İşçi Partisi ile sivil toplum kuruluşu ve meslek odası temsilcilerin katılımıyla sürdürüldü. İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan ise 19 Eylül’de verdiği röportajda, CHP’nin HDP ile bir anayasa taslağı hazırladığını ifade ettiğini belirterek, “Bize de e-mail yoluyla davet gelmişti. Kaboğlu Hoca, ‘HDP, SP anayasa hazırlıyoruz siz de gelin’ dedi. Biz CHP ile aynı siyasi görüşe mensup iki parti değiliz, bir seçim ittifakı yaptık. Seçim bitti. Dolayısıyla kimse bizi HDP ile anayasa hazırlamaya gayret eden CHP ile ilanihaye yan yana tutmasın” demişti. Bu açıklamanın sorulduğu CHP Sözcüsü Faik Öztrak da, “Bu tür değerlendirmelerle, Millet İttifakı’nı değersizleştirmeye çalışmaya hiçbirimizin hakkı yoktur” demişti. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu da dün, “CHP, HDP ile kurumsal olarak devam edeceğim diyebilir, ama biz bu bileşen içinde olmayız” açıklaması yaptı. Böylece Meral Akşener’in, “anahtar partiyiz” açıklamasının ardından kulislerde başlayan Millet İttifakı’nın geleceğine yönelik tartışmalar farklı bir boyuta evrildi.

‘Özensiz davrandı’

CHP’li Kaboğlu, Türkan’ın açıklamalarını Milliyet’e değerlendirdi. Kaboğlu, şunları söyledi: “Ben Sayın Türkkan’a bir açıklama gönderdim ama dönüş olmadı. Açıklamasında iki yanlış var. Birincisi biz HDP’yi değil; Meclis’te temsil edilen bütün siyasi partileri ve Adalet Bakanlığı’nı davet ettik. İYİ Parti yönetimi baştan beri özensiz davrandı. İkincisi, biz anayasa çalışması yürütmüyoruz, yasa önerisi çalışması yapıyoruz. Bilgi kirliliği yaratan bir açıklama.”