Millete hizmet bunlara ağır gelir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milli Ağaçlandırma Günü”nde 11 milyon fidan dikimi kampanyası dolayısı ile yaptığı konuşmada Gezi eylemlerini hatırlatarak, “Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kalkmıştı. Biz işte burada ağaçlandırma yapıyoruz. Peki nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştıranlar? Hiçbiri ortada yok, dikili ağaçları yok. Çünkü bunların derdi ağaç dikmek değil Türkiye’yi bir çıra gibi yakmaktı” dedi. Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım dolayısı ile Ankara Batıkent Çakırlar mevkiinde gerçekleştirilen “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” programına katıldı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

REKOR TAKİBİ: Rekorumuz bugün Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından Çorum’dan kayıtlara geçirilecek. Bundan sonra her yıl milletimiz takvimler 11 Kasım’ı ve saatler de 11.11’i gösterdiğinde fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda olacak.

HANİ NEREDELER?: Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kalkmıştı, haftalarca sokakları ateşe vermişler, esnafımızın malını, mülkünü yağmalamışlardı. Biz işte burada ağaçlandırma yapıyoruz. Peki nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştıranlar? Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar hani, nerede? Hiçbiri ortada yok, dikili ağaçları yok. Çünkü bunların derdi ağaç dikmek değil Türkiye’yi bir çıra gibi yakmaktı. İşte bu yaz olanları duydunuz değil mi? Bodrum’da, Marmaris’te, İzmir’de, Antalya’da birçok yerde ormanlık alanları nasıl yaktıklarını izledik değil mi? Bu PKK denilen bölücü terör örgütü onların yan kolları kendileri açıkladılar, ‘biz yaktık’ dediler. Onlar yaktı, biz diktik.

BOŞA ÇIKARDIK: Bunların derdi çevreyi korumak değil birileri adına Türkiye’yi kuşatmaktı. Allah’ın yardımıyla tuzakların hepsini boşa çıkardık. Onlar sakalımızı tıraş ettiler ama bilin ki tıraş edilen sakal daha gür biter ama biz onların kollarını kesiyoruz, o yerine gelmez. Yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez.

AĞIR GELİR: Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, ‘temel atmama töreni’ yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar. Ben zaten pek temel atma törenine değil, daha çok açılışlara giderim, bu benim prensibim, o ayrı. Ama bunların yaptığına bakın temel atmama töreni... Onun için tıynetlerine, karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler.Ülkeye ve millete hizmet bunların bünyesine ağır gelir. Onun için kendilerine yakışanı yapmışlar. Şimdi vatandaş orada koku başlayınca sokaklara döküldü. Bu yaklaşımın adı, İstanbul’u gelecekte yeniden kokuya, pisliğe, perişanlığa mahkûm etmektir. İstanbul’un ne olduğunu, nereden geldiğini, nerede durduğunu, gelecekte nereye gittiğini bilmeyen bir zihniyetin, yapılan ve yapılmak istenen işleri anlamasını beklemek beyhudedir. Vizyon olmayınca nasip de bağlı olunca işte burada olduğu gibi önünüze gelen hazır projeyi hayata geçirme fırsatını da tepersiniz. Milletimiz bütün bunları görüyor, takip ediyor, zihninde ve kalbinde de not ediyor. İnşallah vakti saati geldiğinde hepsinin de hesabını birer birer soracaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile fidan şenliğine katıldı, diktiği fidana can suyu verdi. Batıkent’teki programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

5 kente canlı bağlantı

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan alana gelişlerinin ardından fidan dikerek can suyu verdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katılımcılara dua ettirdiği etkinlikte, Erdoğan’ın konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bulunduğu Şırnak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un bulunduğu Sinop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın bulunduğu Aksaray, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bulunduğu Antalya ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın bulunduğu Konya’daki fidan dikim alanlarıyla canlı bağlantılar yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erdoğan’a ormanlarda doğal olarak yetişen 65 bitki türü kullanarak hazırlanan el yapımı bir tablo hediye etti. Erdoğan, “Bu ormanlar kuşlarımızın yuvası olacak. Yakanlar... Allah’ın laneti onların üzerine olsun. İnşallah birkaç yıl sonra buraları böyle görmeyeceğiz. Bu fidanlar ağaca dönüşecek ve bunların arasında gelip pikniklerinizi yapacaksınız” diye konuştu.

Bakanlar da şenliğe katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta fidan dikti. Namaz Dağı’nda bulunan üs bölgesindeki programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile canlı bağlantı yapan Soylu, Namaz, Cudi ve Herakol dağları arasında kalan bölgeyi yeşillendirmek için bugün ilk adımı attıklarını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu’nda 11.11’de Harbiyelilerle fidan dikti, can suyu verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya’da Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşen fidan dikim törenine katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sinop’ta gerçekleştirilen fidan dikimi törenine katıldı. Sinop Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinde düzenlenen törene katılan Bakan Selçuk, çok anlamlı bir projeye katkı sunmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının 11 milyon fidan dikimi kampanyasına, milli sporcular ve gönüllü gençlerle destek oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Kırşehir-Aksaray-Niğde otoyolu Alayhan Kavşağı’ndaki törene katıldı. l HABER MERKEZİ