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11.10.2019 - 07:50 |

Milli Parklar’ın kapatılma tartışması

TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu’nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün kapatılacağına ilişkin iddialar tartışma konusu oldu.

Milli Parklar’ın kapatılma tartışması

 

Komisyon AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel başkanlığında toplandı. Yel, kamuoyunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün lağvedileceğine ve daire başkanlığına dönüştürüleceğine yönelik bir söylentinin olduğunu belirterek, buna ilişkin bilgi almak istediklerini belirtti. Yel, komisyon olarak genel müdürlüğün çok önemli bir birim olduğunu ve bunun daire başkanlığına düşürülmesi değil, daha da güçlendirilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez de, “Milli parklar, Türkiye kamuoyunda belki yeterince tanınmıyor, ama yaptığı görevler itibarıyla hakikaten Türkiye’nin geleceğine yönelik ciddi çalışmalar yapıyor” diye konuştu. Üzmez, biyolojik çeşitliliğin envanterini yaptıklarını, 74 ilde bunu tamamladıklarını ve bu yılın sonunda 81 ilde tamamlamış olacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından komisyon, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün güçlendirilmesi ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile birleştirilmesine yönelik tavsiye kararı aldı. -ANKARA Milliyet

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