Milli teknolojiyle kendine yeten ülke

Dijital dönüşüm alanında milli teknoloji ve yenilikçi çözümler geliştirilmesi ve kullanılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı’nda oluşturulan Dijital Dönüşüm Ofisi, “yapay zeka” konusunda hazırlanacak yerli ve milli ürünlerle Türkiye’nin dünya ülkeleri arasında öne çıkmasını hedefliyor. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç; kamu öncülüğünde, üniversiteler, STK’lar ve savunma sanayi başta olmak üzere özel sektörle iş birliği içerisinde Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi hazırlandığını açıkladı. Koç, “Cumhurbaşkanımız tarafından ifade edilen Milli Teknoloji Hamlesi ile Cumhuriyetimizin 100. yılında milli ve yerli teknoloji ürünleriyle kendine yeten bir ülke olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

44 milyon kullanıcı

Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Koç, eski adıyla e-Devlet yeni adıyla Dijital Türkiye Platformu üzerinden vatandaşa dokunan hizmet sayısını artırmak istediklerini belirterek, “Toplamda 44 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına erişilmiş olup 6 bin 698 hizmet, Dijital Türkiye (e-Devlet) platformunda sunulmaktadır. İnsanların Dijital Türkiye’yi daha rahat kullanmasını sağlayacağız” dedi.