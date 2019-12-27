‘Montrö’deki hukuka bir zeval gelmeyecek’

Montrö’deki zorunluluğumuz devam edecek, ancak Kanal ile ilgili biz kendi projemizi yapıyoruz” dedi. Kurum, bakanlık binasında Kanal İstanbul’un ÇED Raporu süreci ve ortaya atılan olumsuz iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, konuşmasında şunları söyledi:

İMZA ATTI: İBB temsilci de ÇED raporunun altına imza atmıştır. Şimdi Belediye başkanımız çıkıp itiraz ediyor. Daha elemanının ne yaptığının farkında değil. Buraya gelip ÇED raporuna imza atıyorsunuz ondan sonra çıkıp rapora itiraz ediyorsunuz.



BOĞAZI KURTARMA PROJESİ: İstanbul Boğazı’ndan geçen gemi Panama Kanalı’nın dört, Süveyş Kanalı’nın da üç katı yoğunlukta. 1930’lu yıllara baktığımızda boğazlarımızdan iki gemi geçiyordu. Bugün günlük ortalama 150 gemi geçiyor. Yıllık 50 bin geminin geçtiğini görüyoruz. Dünya mirasımızı olan İstanbul üzerinde tehdit ve baskı oluşturmuş durumda. 2010 yılında 672 milyon gross ton gemi geçmişken 2018 yılında bu miktar 849 milyon gross ton gemi geçmekte. Her yıl Bonda 8 kaza oluyor. Boğazın özgürlük projesidir. Boğazı kurtarma projesidir.

SUSUZ BIRAKMAYACAK: “İstanbul sonsuza kadar yer altı ve yerüstü su kaynaklarını kaybedecek” diyenleri görüyoruz. Bu iddia kesinlikle bilimsel değil. İstanbul’un yıllık su tüketimi 1 milyar 60 milyon metreküp. Kanal İstanbul güzergahındaki su rezervini incelediğimizde bir Terkos gölümüz var. İkincisi Sazlıdere barajımız var. Kanal İstanbul, Terkos’un koruma alanına girmemekte. Terkos’un yıllık verimi yılda 133.9 milyon metreküp. Kanal İstanbul Projesi ile binde 2.5 oranında azalacak. Kanal İstanbul Projesi ile birlikte Sazlıdere Barajı’na baktığımızda İstanbul’un suyuna katkısı yılda 49 milyon metreküp. Kanal İstanbul sonrası bu katkı 19 milyon metreküpe düşecek. Bu da İstanbul’un su ihtiyacının yaklaşık yüzde 8’idir. Terkos’u da eklediğinizde Kanalın İstanbul’un su rezervine katkısını yüzde 3 oranında etkilemekte. Sazlıdere’nin yüzde 61 kanal kapsamında kalacak ancak yüzde 39’unu koruyacağız. İstanbul’un susuz kalacağı etkisi teknik olarak da bakıldığında asılsız.



AFAD: Deprem riski yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kanal İstanbul Projesi’nin geçiş güzergahında ve yakın çevresinde deprem üretecek diri fay bulunmadığını bildirdi. AFAD’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Projenin, yapılması planlanan bölgeye atfedilen deprem tehlike ve riskleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kanal İstanbul ve deprem ilişkisine atfedilen deprem tehlike ve riskleri doğru değildir” denildi.