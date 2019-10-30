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30.10.2019 - 15:06 |

MSB duyurdu! Rus askeri heyeti ile görüşme tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığından, Rus askeri heyetiyle görüşmelere ilişkin, "Mutabakat metninde yer alan hususların sahadaki uygulamasına yönelik taktik ve teknik konular görüşülmüştür." açıklaması yapıldı.

MSB duyurdu! Rus askeri heyeti ile görüşme tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askeri heyetiyle görüşmelerle ilgili, " Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak askerî faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus Askerî Heyeti ile 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan görüşmeler tamamlanmıştır.Mutabakat metninde yer alan hususların sahadaki uygulamasına yönelik taktik ve teknik konular görüşülmüştür" denildi.

MSB duyurdu Rus askeri heyeti ile görüşme tamamlandı

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