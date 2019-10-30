MSB duyurdu! Rus askeri heyeti ile görüşme tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askeri heyetiyle görüşmelerle ilgili, " Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak askerî faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus Askerî Heyeti ile 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan görüşmeler tamamlanmıştır.Mutabakat metninde yer alan hususların sahadaki uygulamasına yönelik taktik ve teknik konular görüşülmüştür" denildi.