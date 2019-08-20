MSB: Meşru müdafaa hakkımız saklı...

Şam rejim güçleri, İdlib mutabakatını ihlal ederek Han Şeyhun ilçesini ele geçirmeye yönelik başlattığı hava ve kara operasyonlarını yoğunlaştırırken, savaş uçakları, Türk askeri konvoyunun geçiş güzergahını hedef aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Han Şeyhun bölgesinde bulunan 9 ve 10 No’lu gözlem noktalarına dün sabah saatlerinde takviye araç ve personel gönderdi. Bu sırada gözlem noktalarına giden konvoyun geçiş güzargahı, rejime ait savaş uçakları tarafından vuruldu. Maaret el Numan ve Han Şeyhun arasındaki yolun hedef alınması nedeniyle TSK konvoyu, güvenli noktada durduruldu. Söz konusu hava saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 12 sivilin de yaralandığını açıkladı. MSB, saldırıyı kınarken, gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması istendi. Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında da, “İdlib bölgesinde Rusya Federasyonu ile yapılan mevcut mutabakat ve anlaşmalara aykırı olarak rejim tarafından gerçekleştirilen ve sivil, masum insanlara büyük zararlar vererek giderek insanlık dramına dönüşen operasyonların, Rusya Federasyonu makamlarına yapılan tüm uyarılara rağmen devam ettiği” belirtildi. Söz konusu operasyonların mutabakat ve anlaşmalara aykırı yürütüldüğüne vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

‘İş birliğine aykırı’

“Mutabakat ve anlaşmalara aykırı yürütülen bu operasyonlar sonucunda, ikmal yollarının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalan 9 Numaralı Gözlem Noktası’nın güvenliğini sağlamak, ikmal yollarını açık bulundurmak ve bölgedeki sivil/masum insanların can kaybını önleyerek taraflar arasındaki gerginliği azaltmak maksadıyla, 19 Ağustos 2019 günü saat 05.30’da, koordinasyon için önceden Rusya Federasyonu tarafına bilgi verilerek bölgeye bir kuvvet intikali başlatılmıştır. Söz konusu intikal esnasında konvoyumuza, saat 08.55’te bir hava saldırısı düzenlenmiş, saldırıda konvoy bölgesinde bulunan 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır. Mevcut anlaşmalara ve Rusya Federasyonu ile aramızdaki iş birliği ve diyaloga aykırı olan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, meşru müdafaa haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını bekliyoruz.”

Rahatsızlık iletildi

Rejim güçlerinin İdlib’e yönelik operasyonundan duyulan rahatsızlık, Ankara tarafından Rusya’ya iletildi. Milliyet’e konuşan üst düzey diplomatik kaynak, “Askeri makamlarımızın, sahada ve gözlem noktalarımızdaki kontrolleri sıklaştı. Eğer rejimin saldırıları sürerse, Türkiye’ye büyük bir göç akınına sebep olacak. Bunu kabul etmemiz mümkün değil” dedi. Türkiye’nin tavrının net olduğunu söyleyen kaynak, “Rejimin saldırılarından duyduğumuz rahatsızlığı, Rus makamlara sert şekilde ilettik. Astana Görüşmeleri’nin garantörü olarak katıldığımız toplantılarda gerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gerekse de teknik heyetler çağrımızı iletiyor. Rejimin saldırılarının durması gerektiğini iletiyoruz” ifadelerini kullandı. ECEM TOPLAR / Ankara