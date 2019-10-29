MSB'den Türkiye-Rusya çalışmalarına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Rusya ile 22 Ekim 2019'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.