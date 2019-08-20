Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanlığı’nca Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlıklarına yapılan görevlendirmelerle ilgili “Teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı. AK Parti, BBP ve DSP’den destek açıklamaları gelirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayarak tebrik ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Twitter hesabından İçişleri Bakanlığı’nca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarında yapılan görevlendirmelere ilişkin paylaşımda bulundu. Oktay, şunları kaydetti: “Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır.”

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Vatandaşımıza hizmet etme görevini terk edip teröre hizmet etmeye soyunan belediye başkanları, devletin yasal yaptırımlarıyla karşılaşır ve karşılaşacaktır. Seçimle iş başına gelmek, hiç kimseye teröre ve teröriste destek olma hakkı vermez” ifadelerini kullandı.

‘Vicdana uygun’

- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Belediye imkanlarını terör örgütü PKK’ya yardım için kullanan HDP’li belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığınca görevden alınması hem hukuka hem de kamu vicdanına uygun bir işlem olmuştur” değerlendirmesini yaptı. Söz konusu işlemin Anayasa ve Belediye Kanunu çerçevesinde gerçekleştirildiğini kaydeden Muş, belediye başkanlarının, bizzat kendilerinin terör örgütüyle iltisakı olduğuna dair soruşturma ve kovuşturmalar yürütülmüşken görevde kalmalarının hukuken mümkün olmadığına dikkati çekti.

‘CHP, HDP’nin taklidi’

- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da “Belediye başkanlığı makamı ancak halka hizmet için vardır. Mevzuatta olmayan ‘eşbaşkanlık’ gibi adımlar, ‘Ben yaparım olur’ usulleri ile teröre yardım ve yataklık makamı değildir. Ortada vahim bir tablo var. Bir eleştiri olacaksa ‘Neden bu adım atıldı?’ diye değil, ‘Geç mi kalındı?’ diye sorulabilir” dedi.

Turan, konuya ilişkin ilk tepkinin CHP’den gelmesine dikkati çekerek, şöyle konuştu: “İlk tepkinin HDP’den değil de bayrağındaki oklarda devletçilik, milliyetçilik ve halkçılık olan CHP’den gelmesi, Atatürk’ün partisi CHP’nin, bugün HDP’nin bir taklidi haline geldiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Demokrasilerde seçim esastır ama seçimin, kurumların, devletin özetle milletin güvenliğini yok edecek adıma izin vermemek ve teröre mesafe koymak da esastır. Seçilmiş olmak teröre destek vermek, terörle iltisaklı olmak, askerimizi ve polisimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine katılmak hakkı vermez.”

Perinçek, Soylu’yu kutladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine yapılan kayyum atamaları dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla telefonda görüştü. Vatan Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Perinçek, görüşmede kayyum atamaları ile yürütülen terör operasyonları dolayısıyla Soylu’yu kutlayarak başarılar diledi.

‘Hükümete desteğimiz tamdır’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu telefonla arayarak Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleriyle ilgili görevlendirmelerden dolayı tebrik etti ve başarı diledi. Görüşmede Bahçeli, bu büyükşehir belediyeleriyle ilgili alınan tedbirin, büyük, yerinde ve önemli olduğunu belirtti. Terörle mücadele kapsamında hükümetin ve Soylu’nun tasarruflarını desteklediklerini kaydeden Bahçeli, “Hükümete ve size desteğimiz tamdır” dedi.

‘Kayyum atanması yerinde oldu’

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlıklarına yapılan görevlendirmelerle ilgili şunları söyledi: “Teröre, terör örgütüne aleni destek veren, terörü meşru görmenin ötesinde, polisimizi, askerimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine katılarak sahip çıkan sözde belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması uygulaması yerinde olmuştur.”

‘Organik ilişkileri ortaya çıktı’

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yazılı açıklamasında, “İçişleri Bakanlığının gerekli inceleme ve tespitleri sonucu PKK/KCK terör örgütleriyle organik ilişkileri ortaya çıkarılan üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmaları, devletin asli görevini yerine getirme sorumluluğunun tezahürüdür” dedi.