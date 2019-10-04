Muhalefet ‘40+1’e sıcak bakmıyor

TBMM grup başkanvekilleri cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50+1’in ilk turda 40+1’e düşürülmesi tartışmasını Milliyet’e değerlendirdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Cumhurbaşkanlığı sisteminin revize edilmesi CHP’nin gündeminde değil” derken, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, “Cumhurbaşkanı’nın tartışmayı bitirdiğini düşünüyoruz” ifadesini kullandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da hükümeti işaret ederek, “önce bir niyetlerini görelim sonra yetkili organlarımızda tartışırız” dedi.

‘Gündemimizde değil’

“Cumhurbaşkanlığı sisteminin revize edilmesi CHP’nin gündeminde değil” diyen Özkoç şunları kaydetti: “CHP’nin gündeminde olan Türkiye’de yatağa aç giren çocuklar, kadın cinayetleri, ekonomi... Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’yi iflas noktasına getirmiştir. Derhal bundan kurtulup güçlü bir parlamenter sisteme ihtiyacımız var. Bu da CHP’nin gündemindedir. Güçlü bir anayasa CHP’nin gündemindedir. Darbe yasalarından arındırılmış bir anayasa. Onlar biz iktidarımızı nasıl devam ettiririz diye düşünüyorlar, bizim düşüncemiz şu; milletimiz bu sefaletten nasıl kurtulur. Milletimizin derdiyle hallenen biziz, kendi dertleriyle hallenen onlar.”

‘Tartışma bitmiştir’

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamaları değerlendirdiğimizde Cumhurbaşkanı’nın tartışmayı bitirdiğini düşünüyoruz. Bu daha üzerinde konuşma yapılacak bir husus değildir. Dün akşam (Erdoğan’ın 1 Ekim’de TBMM resepsiyonunda yaptığı açıklama) itibarıyla Cumhurbaşkanımız tartışmaya son vermiştir. Dolayısıyla üstüne söz söyleyecek bir şey yok. Cumhurbaşkanımızın açıklaması çok net. Bunun daha fazla basında, kamuoyunda yer almasının da uygun olmayacağı kanaatindeyiz.”

İYİ Partili Dervişoğlu da “Gündeme gelmiş herhangi bir şey yok. Hukuk tekniği açısından tek dereceli seçimlerde yüzde 40 gibi bir orandan bahsedebilmek esas itibarıyla mümkün değildir. Zannediyorum Faruk Çelik Bey’in dili sürçtü. ‘Bu seçimde tek turlu yapalım’ demek yerine yüzde 40 gibi bir rakamı telaffuz etti. Biz, İYİ Parti olarak, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tartışılması gerektiğini esas itibarıyla inanıyoruz. Bunları da yapay tartışmalar olarak görüyoruz” diye konuştu.

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefeti işaret eden sözlerine ilişkin olarak da “önce bir niyetlerini görelim sonra yetkili organlarımızda tartışırız” dedi.

‘Tamamen kişisel görüşüm’

Öneriyi ortaya atan eski bakan Faruk Çelik, tartışmalar üzerine Twitter hesabından özetle şu paylaşımda bulundu:

“30 yıldır çekirdekten gelerek aktif siyasetin içinde bir siyasetçinin bulunması gereken tüm kademelerde bulundum. Milletvekilliğinden bakanlığa devlet yönetiminde sorumluluk aldım.. Ülke sosyolojisinin meselelerini potansiyelini ve işleyiş düzenini adeta içselleştirdim. Tüm bunların ışığında son iki seçimi, yaşanan tartışmalarıyla birlikte dikkatle irdeledim. Vardığım sonuç şudur; Türkiye sosyolojisi ve ekonomisi yüzde 50 artı 1 oy yükünü çekemez. Bu benim görüşüm. Tespitimin, önünde veya arkasında bir şey aranmasını doğru bulmuyorum. Bazıları, ‘Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 50’nin altına düştü o nedenle bu öneri geldi’ diyor. Ben de, ‘Madem öyle, bu durumda demek ki başkaları da yüzde 50’nin üzerine çıkacak. Neden rahatsız olunuyor, birilerine gün doğdu, iyi ya’ diyorum. Bu önerimi ortaya koyarken, kimseyle konuşmuş, görüşmüş de değilim. Tamamen kişisel görüşlerimdir. Benim derdim, yüzde 50’nin altına düşülmesi, çıkması değil. Derdim memleketim, milletimdir. Nitekim, öneri içerikli röportajımda, ‘Yeni sistem, AK Parti öncülüğünde kuruldu; eksikleri varsa, yine AK Parti öncülüğünde düzeltilmelidir’. Getirdiğim önerinin özü, seçimlerin ilk turda sonuçlanmasına yöneliktir. Yani yüzde 40 tabanlı en çok oy alan. İlgililer tartışsın dedim. Unutmayalım ki çıtayı yüksek tutmanın elbette avantajları vardır ve önemlidir. Ancak çıtanın herkes için esnek ve erişilebilir olması, ülke sosyolojisi ve siyaset pratiğimiz açısından çok önemli, hayati ve sürdürülebilirdir.”