28.12.2019 - 17:31 |
Muhalefete Libya tezkeresi turu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya tezkeresi konusunda bilgi vermek üzere CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etti. Kılıçdaroğlu randevu talebini kabul etti. Çavuşoğlu ayrıca İYİ Parti ve MHP'den de randevu talep etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya tezkeresine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.
Alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tezkere konusunda bilgi vermek amacıyla Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunduğu ve Kılıçdaroğlu'nun söz konusu talebe olumlu yanıt verdiği bildirildi.
Çavuşoğlu'nun pazartesi günü öğle saatlerinde CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Libya konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği öğrenildi.