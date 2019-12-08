Muharrem İnce'yi çileden çıkaran sözler! 'Kılıçdaroğlu haber gönderdi'

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın, "Beştepe'ye giden CHP'li" başlıklı yazısında Muharrem İnce'yi işaret etmesi ve gerçek olmadığı ortaya çıkan iddianın yankıları sürüyor. Yazar Turan, 3 gün önce köşesinde Kılıçdaroğlu'nun kendisine bir gazeteci arkadaşı aracılığıyla haber gönderdiğini ve üzülmemesi gerektiği yönünde telkinde bulunduğunu yazdı. İddiaya göre İnce bu yazının ardından 'çileden çıktı.' İnce, "İftiraya uğrayan benim, iftiraya uğramama neden olan kişi Rahmi Turan. Genel Başkan iftiraya uğrayana değil de iftiraya kaynaklık eden kişiye 'üzülme' diye haber gönderiyor. Çok üzüldüm" dedi.

Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP'nin içinde yaşanan Rahmi Turan krizini bugünkü köşesine taşıdı. "Halk TV ve Aslı Baykal olayına değinmenin vakti geldi de geçiyor" başlıklı yazısında Kemal Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce-Rahmi Turan krizine de değinen Hakan, Muharrem İnce'nin çileden çıktığını söyledi.

una üzülmeyeyim de ne yapayım?"

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki yazısında söz konusu kısım şu şekilde:

MUHARREM İNCE ÇİLEDEN ÇIKTI

Rahmi Turan, üç gün önce köşesinde şunu yazdı:

*

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir gazeteci arkadaşımla 'Rahmi Bey üzülmesin' diye haber gönderdi. Teşekkür ediyorum".

Muharrem İnce, işte bunu okuyunca tam anlamıyla çileden çıkmış.

*

Konuyla ilgili olarak şunları söyledi Muharrem İnce:

*

"İftiraya uğrayan benim, iftiraya uğramama neden olan kişi Rahmi Turan. Genel Başkan iftiraya uğrayana değil de iftiraya kaynaklık eden kişiye 'üzülme' diye haber gönderiyor. İşte asıl buna üzüldüm. Hem de çok üzüldüm. Genel Başkan bana 'Biz Muharrem Bey'i biliriz. Onun Saray kapısına gideceğine ihtimal bile vermeyiz. Söyleyin ona üzülmesin' diye haber göndermiyor. Ama Rahmi Turan'a üzülmesin diye haber yolluyor. Ben buna üzülmeyeyim de ne yapayım?"