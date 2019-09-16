Nazlıaka yuvaya döndü

Yaklaşık 4 saat süren PM toplantısında 2016’da TBMM’deki bir Atatürk portresinin indirilmesi tartışmalarının ardından CHP’den ihraç edilen Aylin Nazlıaka’nın da aralarında olduğu 7 eski CHP üyesinin bağışlanma talepleri görüşüldü. Nazlıaka için daha önce iki kez bağışlanma talebinde bulunulmuş ancak bu talepler PM tarafından reddedilmişti. Nazlıaka’nın üçüncü bağışlanma talebi dünkü PM toplantısının gündemine geldi. Edinilen bilgilere göre tüm MYK üyeleri Nazlıaka’nın partiye dönüşü için olumlu oy kullandı. Nazlıaka 22 ret oyuna karşı 29 kabul oyuyla affedildi. Kılıçdaroğlu’nun da affına destek verdiğinin bilinmesine rağmen 22 ret oyunun çıkması, PM üyelerinin Nazlıaka’ya yönelik tepkisinin tamamen dinmediğini gözler önüne serdi.

‘Bağım hiç kopmadı’

Nazlıaka toplantının ardından Milliyet’e yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “CHP’li olmak bir yaşam biçimidir, ideolojik bir duruştur. Bu nedenle ihraç döneminde de benim partimle ve partililerimizle olan gönül bağım hiç kopmadı; kopmayacak. Bugün itibariyle yuvama resmi olarak da döndüğüm için çok mutluyum. Başta Genel Başkanım Kılıçdaroğlu olmak üzere; bütün PM üyelerimize ve tüm CHP’lilere teşekkür ederim..”

PM, Nazlıaka ile birlikte diğer bağışlanma talepleri de kabul edildi.

Kurultay takvimi ay sonu açıklanıyor

Toplantıda CHP’nin Mart 2018’de gerçekleştirdiği tüzük değişikliklerine uygun hale getirilen yeni yönetmelik metinleri de ele alınarak oylandı. Yönetmelik değişiklikleri de bazı tartışmalar yaşansa da MYK’dan gelen şekliyle kabul edildi. Ancak tüzük değişiklikleri için “teknik yazımlarda redaksiyon yapabilme” şerhinin konulduğu, bu kapsamda itirazı bulunan PM üyelerinin bazı teknik düzenlemelere katkı sunabilecekleri öğrenildi.

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın da toplantıda, partinin 2020’deki olağan kurultayı kapsamındaki, il ve ilçe kongrelerine yönelik takvimin ay sonunda açıklanacağını söylediği öğrenildi.